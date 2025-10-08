El Gobierno Municipal impulsa el autoempleo con talleres en las colonias Progreso y San Patricio

Sesenta personas de la colonia Progreso participaron en los talleres de Bisutería y Belleza.

Por instrucción del Alcalde Enrique Galindo Ceballos, se fortalecen las oportunidades de autoempleo y bienestar en las familias potosinas.

“Por instrucción del Alcalde Enrique Galindo Ceballos, acercamos a las colonias programas que impulsan el bienestar y brindan herramientas reales para mejorar la economía familiar. En esta ocasión, fueron 60 personas de las colonias Progreso y San Patricio quienes participaron activamente en los talleres de Bisutería y Belleza”, informó Martín Reyna Puente, Director de Ciudadanía del Gobierno de la Capital.

Estos talleres, explicó, forman parte de las acciones que buscan promover el autoempleo y el desarrollo de habilidades productivas, al tiempo que fortalecen el tejido social mediante la participación vecinal y el trabajo conjunto con las Juntas de Participación Ciudadana de la colonia Progreso Martha Yolanda Chávez y de la colonia San Patricio Nancy Benítez.

Durante la jornada, el Director Martín Reyna Puente, acompañado por los coordinadores Leticia Rojas y Ramón López, convivió y escuchó de cerca a las vecinas y vecinos, refrendando el compromiso de mantener un gobierno cercano, que atiende directamente las necesidades de cada comunidad

Con el impulso del Alcalde Enrique Galindo Ceballos, el Gobierno de la Capital continúa construyendo un San Luis Amable, donde el bienestar y las oportunidades lleguen a todas las familias potosinas.