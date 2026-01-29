25.8 C
San Luis Potosí
AYUNTAMIENTO

El Gobierno Municipal, continúa con la preservación de la riqueza arquitectónica de la ciudad

By Redacción
jueves, enero 29, 2026

  • La Cuadrilla de Respuesta Inmediata de la Unidad de Gestión del Centro Histórico, intervino para reparar un pedestal de cantera en la Alameda Central.

El Gobierno Municipal continúa con las acciones para la preservación de la riqueza histórica y arquitectónica de la ciudad, así como para mantener la buena imagen de los sitios más representativos, como es el caso de la Alameda Central Juan Sarabía.

La Unidad de Gestión del Centro Histórico informó que la Cuadrilla de Respuesta Inmediata, en colaboración con el área de Conservación, intervino para la reparación de un pedestal de cantera ubicado en el centro de la Alameda, el cual se encontraba dañado.

La dependencia señaló que, de acuerdo con las instrucciones del presidente municipal, Enrique Galindo, la Cuadrilla de Respuesta Inmediata tiene como propósito atender con la mayor celeridad las necesidades de mantenimiento en el primer cuadro de la ciudad, ya que de esta manera se evita un mayor deterioro.

Agregó que con estas intervenciones oportunas se conserva la buena imagen de la ciudad y también se evitan riesgos a la población.

 

