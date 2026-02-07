El Gobierno de la Capital reconoce a más de 360 niñas y niños del Escuadrón de Bienestar Infantil Municipal por su compromiso con la ciudad

Niñas y niños recibieron insignias y obsequios por su esfuerzo en actividades de cuidado de la ciudad.

El alcalde Enrique Galindo instruyó este reconocimiento como parte de la estrategia de participación ciudadana desde la niñez.

El secretario de Bienestar, Edmundo Torrescano, encabezó la ceremonia junto a regidoras, regidores y el Cabildo Infantil.

El Gobierno Municipal que encabeza el alcalde Enrique Galindo Ceballos reconoció a más de 360 niñas y niños agentes del Escuadrón de Bienestar Infantil Municipal, quienes participaron en diversas actividades de cuidado de la ciudad, como reforestación, uso responsable del agua y respeto a las reglas cívicas.

El Escuadrón de Bienestar Infantil Municipal es un programa que fomenta la participación ciudadana desde la niñez, con un enfoque lúdico y educativo. Las y los pequeños agentes son acompañados por superhéroes como Armony, Capitana Libertin, Aqua, Rapidus, Terranova y Guardián Amable, quienes los motivan a proteger la ciudad y demostrar su amor por San Luis Potosí a través de acciones concretas.

Durante la ceremonia de condecoración, el secretario de Bienestar Municipal, Edmundo Torrescano Medina, destacó que este programa representa una nueva manera de formar ciudadanía desde la infancia: “Nuestras niñas y niños son agentes del cambio, guardianes de la ciudad que con su esfuerzo nos enseñan que el amor por San Luis se demuestra cuidando el entorno y respetando las reglas que nos unen como comunidad”, afirmó.

Las y los integrantes del Escuadrón recibieron insignias que reconocen su esfuerzo y ciudadanía ejemplar, además de obsequios como consolas de videojuegos y bicicletas, que impulsan su constante participación en las misiones del programa.

En el acto acompañaron a las niñas y niños las regidoras Maritza Jenith Vázquez y Margarita Hernández Fiscal, el regidor Rubén Lárraga Benavente, el Síndico Víctor Hugo Salgado, así como el Cabildo Infantil, quienes refrendaron el respaldo del Gobierno de la Capital y del Cabildo a este programa de formación ciudadana.

Con el Escuadrón de Bienestar Infantil Municipal, el Gobierno de la Capital reafirma que razones sobran para amar San Luis, al sembrar valores de respeto, solidaridad y amor por la ciudad desde la niñez.