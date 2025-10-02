El Gobierno de la Capital presentará la exposición “Latidos Invisibles: conociendo la Disautonomía”, en el Parque De Morales.

La exposición reúne ilustraciones de creadores potosinos que visibilizan una enfermedad poco comprendida.

El Gobierno de la Capital y la Dirección de Cultura Municipal presentan la exposición “Latidos invisibles: conociendo la disautonomía”, una muestra que combina arte y conciencia social. La exposición se realiza colaboración con el colectivo Aliadas por la Disautonomía y será inaugurada el viernes 3 de octubre a las 10:00 horas, en la Galería Perimetral del Parque Juan H. Sánchez de San Luis Potosí.

En esta iniciativa participan los fotógrafos, diseñadores gráficos e ilustradores Adriana Sánchez, Alitzel Medellín, Andrea Alfaro, Clauu Guevara, Marihan Renée González, Martha Ambriz, Regina Vázquez, Rubí Domínguez Torres, Samantha Guevara, Ximena Arandia, Adrián Franco, Christian Salgado, Emilio Gómez, José Chivo y Rubén Carbajal.

Con su participación en esta exposición, los creadores potosinos buscan sensibilizar a la

sociedad y abrir un espacio de diálogo acerca de la disautonomía, una alteración del Sistema Nervioso Autónomo que afecta funciones vitales como la respiración, la digestión, la presión arterial o la temperatura.

Respecto a esta exposición, el titular de la Dirección de Cultura Municipal, Martín Juárez Córdova, comentó que “cada una de las imágenes de esta exposición es un testimonio de una lucha diaria e invisible. Los creadores que participan en esta muestra nos acercan con su perspectiva artística a la dimensión humana de la enfermedad, para reconocerla y empatizar con quienes la viven.”

También señaló que la muestra no solo expone obras artísticas, también visibiliza la urgencia de comprender y acompañar a quienes enfrentan esta condición, donde San Luis Potosí ocupa el sexto lugar a nivel nacional en número de diagnósticos, y más de la mitad de quienes la padecen han tenido que interrumpir sus estudios o abandonar su trabajo.

Se reitera, pues, la invitación para conocer el trabajo artístico de quince artistas potosinos en la exposición “Latidos invisibles: conociendo la disautonomía”, que estará vigente durante todo el mes de octubre del presente año en la Galería Perimetral del Parque Juan H. Sánchez.