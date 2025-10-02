21.9 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
AYUNTAMIENTO

El Gobierno de la Capital presentará la exposición “Latidos Invisibles: conociendo la Disautonomía”, en el Parque De Morales.

By Redacción
112
spot_img
jueves, octubre 2, 2025

  • La exposición reúne ilustraciones de creadores potosinos que visibilizan una enfermedad poco comprendida.

El Gobierno de la Capital y la Dirección de Cultura Municipal presentan la exposición “Latidos invisibles: conociendo la disautonomía”, una muestra que combina arte y conciencia social. La exposición se realiza colaboración con el colectivo Aliadas por la Disautonomía y será inaugurada el viernes 3 de octubre a las 10:00 horas, en la Galería Perimetral del Parque Juan H. Sánchez de San Luis Potosí.

En esta iniciativa participan los fotógrafos, diseñadores gráficos e ilustradores Adriana Sánchez, Alitzel Medellín, Andrea Alfaro, Clauu Guevara, Marihan Renée González, Martha Ambriz, Regina Vázquez, Rubí Domínguez Torres, Samantha Guevara, Ximena Arandia, Adrián Franco, Christian Salgado, Emilio Gómez, José Chivo y Rubén Carbajal.

Con su participación en esta exposición, los creadores potosinos buscan sensibilizar a la

sociedad y abrir un espacio de diálogo acerca de la disautonomía, una alteración del Sistema Nervioso Autónomo que afecta funciones vitales como la respiración, la digestión, la presión arterial o la temperatura.

Respecto a esta exposición, el titular de la Dirección de Cultura Municipal, Martín Juárez Córdova, comentó que “cada una de las imágenes de esta exposición es un testimonio de una lucha diaria e invisible. Los creadores que participan en esta muestra nos acercan con su perspectiva artística a la dimensión humana de la enfermedad, para reconocerla y empatizar con quienes la viven.”

También señaló que la muestra no solo expone obras artísticas, también visibiliza la urgencia de comprender y acompañar a quienes enfrentan esta condición, donde San Luis Potosí ocupa el sexto lugar a nivel nacional en número de diagnósticos, y más de la mitad de quienes la padecen han tenido que interrumpir sus estudios o abandonar su trabajo.

Se reitera, pues, la invitación para conocer el trabajo artístico de quince artistas potosinos en la exposición “Latidos invisibles: conociendo la disautonomía”, que estará vigente durante todo el mes de octubre del presente año en la Galería Perimetral del Parque Juan H. Sánchez.

Artículo anterior
Mejor infraestructura vial se refleja en una movilidad más fluida, segura e inclusiva para todos los potosinos
Artículo siguiente
JUAN MANUEL NAVARRO CONSOLIDA PROTECCIÓN PATRIMONIAL DE LAS FAMILIAS CON PROGRAMA DE ESCRITURACIÓN
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.