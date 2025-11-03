El Gobierno de la Capital avanza en Julián de los Reyes con labores que preparan el terreno para su próxima pavimentación

A través del programa Vialidades Potosinas, continúa con los trabajos de rehabilitación integral en esta importante vialidad, donde ya se concluyó la interconexión de la red de agua potable y se mejora la base del terreno natural.

Con avances constantes en la rehabilitación integral, se fortalecen las redes de agua potable y las condiciones del terreno para garantizar una vialidad segura y funcional en el corazón de la ciudad.

El Gobierno de la Capital mantiene el avance constante de los trabajos en la calle Julián de los Reyes, en el Centro Histórico, como parte del programa Vialidades Potosinas, que impulsa la rehabilitación integral de vialidades con infraestructura moderna y duradera.

Esta semana se concluyeron los trabajos de interconexión de la red de agua potable en las esquinas con Damián Carmona y calle Hidalgo, acciones que permitirán mejorar el suministro en la zona y garantizar una red eficiente para los habitantes y comercios del sector.

De manera simultánea, las cuadrillas continúan con el mejoramiento del terreno natural, paso previo a la construcción de la nueva superficie de rodamiento. El Gobierno de la Capital reafirma su compromiso con un Centro Histórico funcional y accesible, donde las obras se desarrollan de forma programada y con atención permanente a la ciudadanía.