El Gobierno de la Capital arranca la III Semana de Teatro Independiente

Del 7 al 14 de agosto en foros y espacios independientes, Centro Cultural Palacio Municipal y plazas públicas.

El Ayuntamiento de San Luis Potosí, a través de la Dirección de Cultura Municipal y el Catálogo de Artistas Potosinos (CAPO), presenta la Tercera Semana de Teatro Independiente, un encuentro escénico que reúne propuestas locales bajo el eje curatorial: territorio, identidad y convergencias.

Del 7 al 14 de agosto San Luis Capital se convertirá en territorio escénico con funciones gratuitas en foros independientes, espacios públicos y sedes culturales de la ciudad. Este año se integran obras para todo público, infancias, juventudes y audiencias adultas, así como un formato especial de radioteatro en vivo y la inclusión de un proyecto work-in-progress.

Todas las funciones son gratuitas y el ingreso se realizará por orden de llegada, sin reservaciones ni apartados. El acceso estará limitado al cupo permitido por cada sede.

Programación General:

* 7 ago / 20:00 horas – Instrucciones para esperar | Foro La Carrilla

* 8 ago / 18:00 – Teo y el Monstruo | Teatro El Rinoceronte Enamorado.

20:00 – Historias de la basura | Palacio Municipa

* 9 ago / 16:00 – Chipitín sin cola | Palacio Municipal

20:00 – La casa vacía | La Guarida del Coyote

* 11 ago / 20:00 – El ánima de Sayula | Teatro El Rinoceronte Enamorado

* 12 ago / 18:00 – Corazón Gordito | ForoSombra

20:00 – El origen del placer según Rebeca | La Guarida del Coyote

* 13 ago / 20:00 – Carnaval (work-in-progress) | Jardín Colón

* 14 ago / 18:00 – Rosa Mexicano (radioteatro) | Auditorio Daniel Berrones

20:00 – Cantares (clausura) | ForoSombra.