El DIF Municipal te invita a ganar el vestido de tus sueños y comenzar tu historia de amor en grande

“Tu historia puede hacerte ganar un vestido de novia sin costo, queremos ayudarte a cumplir ese sueño”: Estela Arriaga, Presidenta DIF Capitalino.

Participa a través de la página oficial de Facebook del DIF Municipal SLP.

SLP.- El Sistema DIF Municipal de San Luis Potosí, que encabeza Estela Arriaga Márquez, invita a todas las mujeres potosinas que están por dar el gran paso al altar, a participar en la campaña “Gana tu vestido de novia”, una iniciativa que busca compartir y celebrar las historias de amor que nacen en nuestra ciudad.

Para participar, solo tienes que contarnos tu historia de amor en los comentarios de la publicación oficial en Facebook del DIF Municipal SLP: https://www.facebook.com/photo/?fbid=1245899380916021&set=a.360351269470841 y podrás ser una de las afortunadas ganadoras de un hermoso vestido de novia totalmente gratuito.

Requisitos: Ser residente de San Luis Potosí Capital; Compartir tu historia en la página oficial del DIF Municipal SLP (antes mencionada); Para mayores informes, puedes dirigirte a las oficinas centrales ubicadas en Xicoténcatl 1650, col. Himno Nacional o comunicarte a los números 444 8151307 y 444 447 1164.

Con este gesto, el DIF Municipal y el Gobierno de la Capital reafirman su compromiso con la alegría, la unión familiar y las historias que nos inspiran cada día. Porque en San Luis hay muchas razones para amar, y una de ellas es vivir el amor con esperanza y emoción.