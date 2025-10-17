El DIF Municipal invita a la 4ª Feria Municipal Inclusiva: un espacio para todas y todos

“Es un espacio que impulsa la inclusión real, el esfuerzo y la creatividad de quienes ofrecen productos elaborados con sus propias manos”: Presidenta del DIF Municipal, Estela Arriaga

Te esperamos este viernes 17 de octubre de 12:00 a 19:00 horas en Plaza del Carmen

SLP.- El Sistema Municipal DIF de San Luis Potosí, que preside Estela Arriaga Márquez, invita a toda la ciudadanía a participar en la 4ª Feria Municipal Inclusiva, un evento que celebra la diversidad y el talento de nuestras y nuestros usuarios.

La Presidenta del DIF Capitalino, Estela Arriaga Márquez, destacó que esta feria “es un espacio que impulsa la inclusión real, el reconocimiento del esfuerzo y la creatividad de quienes, con mucho amor y trabajo, ofrecen productos hechos con sus propias manos. Es también una invitación a construir un San Luis más amable y solidario”.

La cita es este viernes 17 de octubre, de 12:00 a 19:00 horas en la Plaza del Carmen, para disfrutar de una tarde llena de color, talento y empatía, donde San Luis se une por la inclusión.

Durante esta jornada, las y los asistentes podrán disfrutar y adquirir productos artesanales elaborados por personas con y sin discapacidad, así como por adultos mayores y cuidadores de personas con discapacidad.

Además, participarán empresas, asociaciones civiles y dependencias municipales, en conjunto con la edición 35 del Mercadito Inclusivo, fortaleciendo así una red de apoyo y oportunidades para todos los sectores.