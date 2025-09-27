El Ballet Folklórico Nacional de El Salvador engalana a San Luis Potosí en los eventos de Capital Americana de la Cultura 2025

La presentación del Ballet Folklórico Nacional de El Salvador, perteneciente a la oficina de la Primera Dama, Gabriela de Bukele, forma parte de las celebraciones inaugurales del nombramiento de San Luis Potosí como Capital Americana de la Cultura 2025.

El evento, titulado Vivencias Salvadoreñas, tuvo lugar este sábado 27 de septiembre al mediodía en la Plaza de Armas, donde cientos de familias potosinas disfrutaron de un espectáculo lleno de música, danza y color, que refleja la identidad y la riqueza cultural de El Salvador.

La participación del Ballet Folklórico Nacional fue gestionada desde la oficina de la Primera Dama, Gaby de Bukele, quien impulsa estas actividades artísticas como un puente de acercamiento cultural entre naciones. La propia oficina promovió la difusión del evento, subrayando el compromiso de El Salvador con el intercambio cultural.

Durante este fin de semana, el Ballet Folklórico ofrecerá dos presentaciones en San Luis Potosí, la lam primera este sabado 27 de septiembre en punto de las 12:30 horas en la Plaza de Armas, compartiendo con el público mexicano una muestra vibrante de su tradición, su historia y su diversidad cultural.

Estos intercambios artísticos fortalecen los lazos entre países hermanos y subrayan la importancia de la cultura como herramienta de unión y entendimiento mutuo, en el marco de las actividades que posicionan a San Luis Potosí como epicentro cultural de América en 2025.