AYUNTAMIENTO

El Ayuntamiento de la Capital convoca al Premio Municipal de Derechos Humanos “Eleanor Roosevelt” 2025

By Redacción
jueves, noviembre 27, 2025

  • Podrá proponerse a cualquier persona o colectivo con trayectoria en la defensa o promoción de los derechos humanos.

El Ayuntamiento de San Luis Potosí, expidió la Convocatoria para participar en el proceso de selección para otorgar el Premio Municipal De Derechos Humanos “Eleanor Roosevelt” 2025, en el que podrá proponerse a cualquier persona o colectivo defensor de los derechos humanos.

Los participantes deberán comprobar residencia en el municipio no menor a dos años, trayectoria en la protección y promoción de los derechos humanos y no desempeñarse ni haberse desempeñado en los últimos tres años como persona servidora pública o dirigente de algún partido político.

Se consideran dos categorías: Personas físicas defensoras o promotoras de derechos humanos; Organizaciones, colectivos o persona moral defensora o promotora de derechos humanos.

Las personas u organizaciones deberán entregar la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos, a la Comisión de Derechos Humanos y Participación Ciudadana, en la Unidad Administrativa Municipal, o bien, en las oficinas de la Coordinación Municipal de Derechos Humanos ubicada en Av. Venustiano Carranza 426. hasta el 28 de noviembre de 2025.

El premio consiste en una onza troy de plata, reconocimiento y un estímulo económico de 30 mil pesos por categoría.

El Ayuntamiento de la Capital convoca al Premio Municipal de Derechos Humanos "Eleanor Roosevelt" 2025
