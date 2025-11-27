14.6 C
San Luis Potosí
AYUNTAMIENTO

El Ayuntamiento de la Capital continúa con el mejoramiento de los sitios más representativos de la ciudad

By Redacción
jueves, noviembre 27, 2025

  • Personal de Servicios Municipales trabajo en la limpieza, poda y recolección de residuos en la zona del Asta Bandera Monumental

Al continuar con las acciones para mantener en buenas condicions los sitios más representantivos de la ciudad, el Gobierno Municipal realizó diversos trabajos en  la zona aledaña al Asta Bandera Monumental, espacio de confluencia para la comunidad académica de varias escuelas y facultades de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.

La Dirección de Servicios Municipales informó que se trabajó principalmente en la limpieza general y en la recolección de residuos, tanto para mejorar el aspecto como para seguridad de los automovilistas y peatones que transitan por el lugar.

Igualmente, cuadrillas de las coordinaciones de Imagen Urbana, así como de Parques y Jardines, realizaron labores de poda de árboles, rehabilitación de las áreas verdes, adcemás de la pintura y rehabilitación del mobiliario urbano.

