“El arte de sentir”: exposición fotográfica que visibiliza el trabajo del IPACIDEVI será inaugurada en la Galería Perimetral del Parque Juan H. Sánchez.

El Gobierno de la Capital de San Luis Potosí y el DIF Municipal, a través de la Dirección de Cultura Municipal, presentarán “El arte de sentir”, una exposición fotográfica que rinde homenaje al trabajo cotidiano del Instituto para Ciegos y Débiles Visuales Ezequiel Hernández Romo (IPACIDEVI) y que forma parte de la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad.

La muestra, integrada por obra de Arody Sánchez y Mauricio Carrera, propone un recorrido visual íntimo y sensible sobre la vida, los desafíos y la fuerza comunitaria de las personas con discapacidad visual en San Luis Potosí. Su inauguración se llevará a cabo el martes 2 de diciembre, a las 10:00 horas, en la Galería Perimetral del Parque Juan H. Sánchez. A través de retratos, escenas cotidianas y testimonios visuales, la exposición busca acercar al público a la labor que el IPACIDEVI ha realizado durante décadas en favor del desarrollo educativo, emocional y social de personas con ceguera o baja visión, y al mismo tiempo fomentar la reflexión colectiva sobre la inclusión y la accesibilidad cultural.

Arody Sánchez Trejo, formada en fotografía en la UASLP, ha orientado su obra hacia la narración visual con enfoque social, colaborando con familias de niñas y niños con lesiones cerebrales y con la comunidad del Instituto para Ciegos y Débiles Visuales. Por su parte, Mauricio Carrera Hernández, fundador de BWILD, ha publicado en medios internacionales como National Geographic y Discovery, y ha sido distinguido en el Concurso Nacional de Fotografía de Naturaleza, consolidando una trayectoria comprometida con la exploración documental y el impacto social a través de la imagen.

El Director de Cultura Municipal, Martín Juárez Córdova, destacó que esta exposición reafirma el compromiso del Gobierno de la Capital con políticas culturales inclusivas que amplíen el acceso al arte y reconozcan la diversidad de capacidades de la ciudadanía. Subrayó también que el IPACIDEVI brinda atención a más de dieciséis mil personas con discapacidad visual, por lo que es esencial impulsar espacios que fomenten la sensibilización y el diálogo social.

Asimismo, la Presidenta del DIF Municipal, Estela Arriaga Márquez, señaló que “El arte de sentir” nos recuerda que la inclusión es una labor permanente. Reconoció el trabajo del personal, el consejo directivo y las personas voluntarias del instituto, quienes contribuyen a construir una comunidad más justa, solidaria y humana.