AYUNTAMIENTO

“EL ARTE DE SENTIR” CONTINÚA ABIERTA AL PÚBLICO EN LA GALERÍA PERIMETRAL DEL PARQUE JUAN H. SÁNCHEZ

lunes, diciembre 22, 2025

  • La exposición fotográfica visibiliza el trabajo del IPACIDEVI y promueve la inclusión y la accesibilidad cultural en San Luis Potosí.

El Gobierno de la Capital y el DIF Municipal de San Luis Potosí, a través de la Dirección de Cultura Municipal, mantienen abierta al público la exposición fotográfica “El arte de sentir”, una muestra que invita a reflexionar sobre la inclusión, la diversidad y las distintas formas de percibir el mundo, a partir del trabajo cotidiano que realiza el Instituto para Ciegos y Débiles Visuales Ezequiel Hernández Romo (IPACIDEVI).

La exposición se presenta en la Galería Perimetral del Parque Juan H. Sánchez, un espacio cultural al aire libre que permite el acceso libre a todas las personas interesadas en conocer esta propuesta visual, la cual forma parte de las actividades conmemorativas del Día Internacional de las Personas con Discapacidad y que continúa vigente para el disfrute de la ciudadanía.

“El arte de sentir” reúne la obra fotográfica de Arody Sánchez Trejo y Mauricio Carrera Hernández, quienes, desde una mirada sensible y comprometida, documentan las experiencias, los procesos y el acompañamiento que brinda el IPACIDEVI a personas con ceguera o debilidad visual en la capital potosina. A través de sus imágenes, la muestra busca generar empatía, visibilizar realidades y destacar la importancia de construir entornos más accesibles e incluyentes.

El proyecto pone en valor la labor comunitaria del IPACIDEVI, institución que desde hace décadas trabaja en el desarrollo educativo, emocional y social de personas con discapacidad visual, impactando positivamente en la vida de miles de potosinas y potosinos. Actualmente, el instituto brinda atención a más de dieciséis mil personas, lo que subraya la relevancia de fortalecer espacios culturales que fomenten la sensibilización y el diálogo social.

El Director de Cultura Municipal, Martín Juárez Córdova, destacó que esta exposición refrenda el compromiso del Gobierno de la Capital con una política cultural incluyente, que reconoce la diversidad de capacidades y promueve el acceso al arte como un derecho fundamental. Señaló que “El arte de sentir” es una invitación a mirar más allá de lo evidente y a comprender que la cultura también es una herramienta de transformación social.

Asimismo, la Presidenta del DIF Municipal, Estela Arriaga Márquez, subrayó que la inclusión es una tarea permanente que se construye todos los días. Reconoció el esfuerzo del personal, el consejo directivo y las personas voluntarias del IPACIDEVI, quienes, con su trabajo constante, contribuyen a formar una comunidad más justa, solidaria y humana.

El Gobierno de la Capital y el DIF Municipal invitan a la población en general a visitar la exposición “El arte de sentir”, que continúa abierta en la Galería Perimetral del Parque Juan H. Sánchez, y a sumarse a esta reflexión colectiva sobre la empatía, la inclusión y el reconocimiento de las distintas formas de vivir y sentir el mundo.

