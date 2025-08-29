El Alcalde Enrique Galindo apoya a la educación y entrega kits escolares del programa “Te Cambio la Mochila” en el Internado Damián Carmona

El Presidente Municipal Enrique Galindo Ceballos encabezó la entrega de mochilas y útiles escolares en el Internado Damián Carmona, como parte del programa “Te Cambio la Mochila”, que entregará a 30 mil kits a estudiantes en escuelas con alta vulnerabilidad.

El Alcalde reafirmó el compromiso del Gobierno Municipal con la educación, destacando que San Luis Capital es uno de los pocos municipios con sistema educativo propio, lo que permite una atención más cercana a las familias.

Con el objetivo de apoyar a las familias potosinas en el regreso a clases, el Alcalde Enrique Galindo Ceballos encabezó la entrega de kits escolares del programa “Te Cambio la Mochila” en el Internado Damián Carmona, y se beneficiará directamente a niñas y niños que forman parte de este histórico espacio educativo.

Durante su mensaje, el Presidente Municipal destacó la importancia de acompañar a las familias en este momento clave del año: “Quizá todos, los que somos papás, tenemos en mente ese compromiso que representa el inicio de clases. Pensamos en todo, pero lo primero es que a nuestras hijas e hijos, les vaya bien en la escuela, a veces no todos tenemos las mismas capacidades para hacerlo; ahí es donde entra el gobierno, nuestra obligación es facilitar las cosas para todos, también en el tema educativo”.

Galindo Ceballos subrayó que San Luis Potosí Capital es uno de los pocos municipios del país que cuenta con un sistema municipal de educación, lo que permite una mayor sensibilidad y cercanía con las necesidades de las familias. “Nos sensibiliza sobre la conexión que debemos tener con los papás, y a los niños les digo: esta gran oportunidad de estar aquí no la desaprovechen. Lo que el Ayuntamiento quiere es poner un granito de arena para su educación, queremos sumarle como gobierno para que sus hijos salgan adelante”.

El programa “Te Cambio la Mochila” contempla la entrega de 30 mil kits educativos en escuelas con alta vulnerabilidad, como parte del compromiso del Gobierno Municipal de garantizar que ningún niño o niña se quede sin estudiar por falta de herramientas básicas.

El Alcalde hizo una petición directa a las niñas y niños presentes: “Estudien mucho, respeten a sus papás y mamás, a sus maestras y maestros, y cumplan en la escuela, es una petición que les hace su amigo, el Presidente Municipal”.