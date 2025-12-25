Durante temporada decembrina Gobierno Municipal refuerza línea de apoyo Con Nosotras

El número (444) 822 3635 es operado por la SSPCSLP y atiende casos de violencia contra las mujeres

Con el objetivo de brindar herramientas de ayuda para mujeres que enfrentan situaciones de violencia, el Gobierno Municipal reforzará durante esta temporada decembrina la línea de apoyo “Con Nosotras” (444) 822 3635, que atiende casos de violencia contra las mujeres principalmente, informó la directora de la Instancia Municipal de las Mujeres Martha Orta Rodríguez.

Detalló que siguiendo el compromiso del presidente Enrique Galindo Ceballos con las mujeres, niñas y adolescentes, se mantendrá vigente la campaña de promoción de la línea de apoyo en diversos espacios y puntos de San Luis Amable, misma que se intensificó el segundo semestre del año y que llegó a mercados municipales, escuelas, sector empresarial y colonias de la capital, principalmente.

“La línea de apoyo “Con Nosotras”, está en todos lados, durante la segunda mitad del año logramos promoverla en diversos espacios estratégicos para lograr una correcta difusión de la misma, por citar un ejemplo: en coordinación con la Dirección de Turismo llegamos a empresas del sector turístico como hoteles, restaurantes y agencias de viajes para brindar apoyo y seguridad a las mujeres que turistas que llegan a San Luis Capital”, explicó.

Recordó que la línea de apoyo funciona gracias al trabajo transversal entre la Instancia Municipal de las Mujeres y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana SLP que encabeza el comisario Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez, por lo que reconoció la suma de esfuerzos para tener más herramientas de apoyo para las mujeres y así coadyuvar a vivir una vida libre de todo tipo de violencia.

Destacó que la línea “Con Nosotras” opera de manera permanente, las 24 horas del día los 365 días del año, y brinda atención oportuna, confidencial y gratuita por personal capacitado, con perspectiva de género y derechos humanos. A través de este número, las mujeres pueden recibir orientación y en caso de ser necesario, canalización inmediata a las instancias correspondientes para salvaguardar su integridad.

Orta Rodríguez subrayó que durante la temporada decembrina pueden incrementarse los factores de riesgo asociados a la violencia familiar y de género, por lo que reiteró el llamado a las mujeres a no permanecer en silencio y hacer uso de esta herramienta de apoyo ante cualquier situación de violencia.

Finalmente, reiteró el compromiso de Galindo Ceballos de continuar fortaleciendo las acciones de prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres, así como de promover una cultura de denuncia y acompañamiento, para avanzar hacia un San Luis Amable más seguro, justo e igualitario para todas.