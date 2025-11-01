Dominio de México en Boxeo y Volibol dentro de los Juegos Internacionales de Policías y Bomberos 2025

Cierran con éxito los Juegos Internacionales de Policías y Bomberos, donde la unión y el deportivismo han sido una constante.

San Luis Potosí.– El boxeo sigue siendo el deporte predilecto para México y en los Juegos Internacionales de Policías y Bomberos no fue la excepción, además de que el volibol arrojó extraordinarios partidos en la disputa por las preseas.

El deporte de los puños tuvo como sede el Jardín Hidalgo y levantó pasiones para los aficionados de esta disciplina. Cabe destacar que todos los peleadores, además de ser efectivos de seguridad o bomberos, también tenían que ser amateur, sin ningún record como profesionales, lo que le dio un gran nivel y sobre todo nos permitió apreciar la calidad en los exponentes.

En boxeo varonil hasta 67 kilogramos la medalla de oro fue para Javier Hernández de la SSC CDMX. En femenil 67 kilogramos el oro lo consiguió Mónica Estefanía Delgado Becerra de la Comisaria Preventiva de El Salto, Jalisco. Femenil 78 kilogramos medalla de oro para Aracely Esteban Elizaldi de la SSCC DMX. En Varonil 92 kilogramos medalla de oro para José Humberto López Laurean de de la SSPC.

En varonil 71 kilogramos la medalla de oro fue para Jiovani Ortiz Vega de SSCC CDMX. En femenil 57 kilogramos la medalla de oro se la colgó Hilaria Domínguez de SSC CDMX. Varonil 92 kilogramos la medalla de oro es para el potosino José Ulises Hernández Espinosa. a

VOLIBOL

Dentro del volibol celebrado en la Plaza de Aranzazú se presentaron los siguientes resultados. En varonil 6×6 la medalla de oro fue para Bravos GCE SLP, plata para Bomberos de Guadalajara y Bronce para la Policía de Guadalajara. Bronce para Zapopan Queen de la Comisaria y Bomberos de Zapopan.

En volibol 3×3 varonil Bomberos de Guadalajara lograron el oro, la plata para Galgos Zorros de San Luis Potosí y bronce para Bomberos e Zapopan.

AJEDREZ

El deporte ciencia también tuvo actividad con la categoría única. El oro fue para José Valente Galicia Leal de SSPE de Puebla, la plata para Cristian Eduardo Cruz Mota de SSC CDMX y el bronce para Hugo Enrique Cano Rodríguez de SSPC SLP.