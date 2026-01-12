Domingos de limpieza en Hernán Cortés y Los Huaracheros: Ayuntamiento de SLP refuerza acciones tras retiro de tianguistas

Las Direcciones de Servicios Municipales y de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos trabajan de noche para mantener limpias y seguras las zonas comerciales más concurridas.

Como cada domingo por la noche, la Dirección de Servicios Municipales del ayuntamiento de San Luis Potosí realizó la limpieza integral de la avenida Hernán Cortés, una vez retirado el tradicional tianguis que se instala sobre el camellón. Las labores incluyeron barrido manual y recolección de desechos, con el objetivo de dejar la zona en buenas condiciones.

En paralelo, el equipo del Centro Operativo de Barrido de la Dirección de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos intervino en la zona de los huaracheros, reforzando las acciones de limpieza para garantizar un entorno aseado y funcional para comerciantes y visitantes.

Estas acciones se llevan a cabo durante la noche para no afectar la movilidad peatonal ni vehicular, asegurando una intervención eficiente. El trabajo coordinado de ambas áreas permite que cada lunes las zonas amanezcan libres de basura y en condiciones adecuadas. El Gobierno Municipal exhorta a la ciudadanía a contribuir en la conservación de los espacios públicos, evitando tirar basura en la vía pública.