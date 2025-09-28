Domingo de Pilas fortalece el vínculo entre el Gobierno Municipal y la población

En la jornada 196, directores, regidores y trabajadores del Ayuntamiento unieron esfuerzos con la población para mejorar las condiciones en tres puntos de la Colonia Ferrocarrilera.

Con nutrida participación ciudadana, regidores, directores y trabajadores de las diferentes áreas que conforman el Ayuntamiento de la Capital, se realizó la jornada 196 del Domingo de Pilas con tu Gobierno, programa impulsado por el alcalde Enrique Galindo para mejorar las condiciones de las colonias y comunidades del municipio, así como para tener un contacto directo con la población y atender sus demandas y necesidades.

En esta ocasión, con un innovador esquema, se atendieron tres diferentes puntos de la populosa Colonia Ferrocarrilera, donde personal del Gobierno Municipal, junto con familias de la zona, realizaron labores de limpieza, arreglo de áreas verdes y rescate de espacios públicos.

En el punto número 1, se intervino el camellón de la Avenida México, entre las calles Chihuahua y Morelia, donde se trabajó en el retiro de maleza y basura, además de la poda de árboles y la rehabilitación del alumbrado público.

En el segundo y tercer puntos, alrededor y debajo del puente Miguel Valladares y en el área verde de la calle Azteca Sur, respectivamente, también se realizaron labores de limpieza, pintura de pasos peatonales y reparación del mobiliario urbano.

De forma adicional, el Sistema Municipal DIF ofreció servicios médicos gratuitos mediante el programa La Ruta de la Salud; mientras que la Instancia de las Mujeres brindó asesoría, así como apoyo jurídico y psicológico en casos de violencia intrafamiliar.