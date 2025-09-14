26.9 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
AYUNTAMIENTO

Dirección de Turismo de San Luis Capital realiza Jornada de Capacitación en Turismo Inclusivo

By Redacción
63
spot_img
domingo, septiembre 14, 2025

  • Del 8 al 12 de septiembre se llevaron a cabo cuatro sesiones formativas dirigidas al sector turístico de San Luis Capital y otros destinos del país.

La Dirección de Turismo de San Luis Capital concluyó con éxito la Jornada de Capacitación en Turismo Inclusivo, realizada del 8 al 12 de septiembre en modalidad en línea, con la participación de profesionales del sector turístico tanto de la capital potosina como de otras ciudades del país.

A lo largo de la semana se impartieron cuatro capacitaciones que sumaron un total de 10 horas de formación, donde los temas desarrollados fueron: atención adecuada a personas con discapacidad, adaptación de servicios conforme a la norma ISO 21902, creación de formatos accesibles y lengua de señas mexicana.

Las sesiones estuvieron a cargo de personal de la Dirección de Turismo, integrado por personas con y sin discapacidad, lo que permitió un enfoque integral y práctico.

En promedio, cada capacitación contó con la asistencia de 35 participantes, provenientes de San Luis Capital y de otros destinos como Puebla, Zacatecas, Irapuato, Querétaro y la Ciudad de México. Este compromiso reafirma la relevancia de la capacitación para garantizar experiencias accesibles y de calidad a todas las personas.

Artículo anterior
Concluye el Taller de Fotografía para Jóvenes, que impulso el alcalde Enrique Galindo
Artículo siguiente
Gobierno de la Capital realiza mantenimiento en la glorieta Juárez
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.