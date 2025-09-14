Dirección de Turismo de San Luis Capital realiza Jornada de Capacitación en Turismo Inclusivo

Del 8 al 12 de septiembre se llevaron a cabo cuatro sesiones formativas dirigidas al sector turístico de San Luis Capital y otros destinos del país.

La Dirección de Turismo de San Luis Capital concluyó con éxito la Jornada de Capacitación en Turismo Inclusivo, realizada del 8 al 12 de septiembre en modalidad en línea, con la participación de profesionales del sector turístico tanto de la capital potosina como de otras ciudades del país.

A lo largo de la semana se impartieron cuatro capacitaciones que sumaron un total de 10 horas de formación, donde los temas desarrollados fueron: atención adecuada a personas con discapacidad, adaptación de servicios conforme a la norma ISO 21902, creación de formatos accesibles y lengua de señas mexicana.

Las sesiones estuvieron a cargo de personal de la Dirección de Turismo, integrado por personas con y sin discapacidad, lo que permitió un enfoque integral y práctico.

En promedio, cada capacitación contó con la asistencia de 35 participantes, provenientes de San Luis Capital y de otros destinos como Puebla, Zacatecas, Irapuato, Querétaro y la Ciudad de México. Este compromiso reafirma la relevancia de la capacitación para garantizar experiencias accesibles y de calidad a todas las personas.