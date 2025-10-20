21 C
Dirección de Comercio Municipal retira una tonelada y media de publicidad no autorizada

lunes, octubre 20, 2025
  • Esta acción busca mejorar la imagen urbana y combatir la contaminación visual, haciendo cumplir el Reglamento de Anuncios y Espectáculos.

El Ayuntamiento de San Luis Potosí, a través de la Dirección de Comercio Municipal y su área de Anuncios y Espectáculos, llevó a cabo un operativo especial para el retiro de publicidad no autorizada instalada en estructuras y espacios públicos de la ciudad.

Durante las acciones, personal operativo retiró una tonelada y media de material publicitario entre lonas, carteles, pendones y anuncios colocados sin permiso municipal, los cuales promovían eventos no registrados, comercios y espectáculos que no contaban con la debida autorización.

Estas labores forman parte de la estrategia permanente para recuperar la imagen urbana y ordenar el uso de los espacios públicos, evitando la contaminación visual que generan los anuncios irregulares y reforzando el cumplimiento del Reglamento de Anuncios y Espectáculos del Municipio.

Con estas acciones, el Gobierno de la Capital, encabezado por el Presidente Municipal Enrique Galindo Ceballos, refrenda su compromiso con una ciudad más limpia, ordenada y amable.

