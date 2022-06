Dirección de Comercio impulsa tres ejes clave para reordenar la actividad comercial de la ciudad

Regulación en el Centro Histórico, verificación de permisos vigentes y supervisión de anuncios espectaculares, son algunas de las acciones que se impulsan.

La Dirección de Comercio del Ayuntamiento de San Luis Potosí trabaja en tres acciones estratégicas para impulsar el crecimiento ordenado de la actividad comercial de la ciudad.

En lo que refiere al Centro Histórico, el equipo de inspección coloca grupos – filtro que supervisan todo el perímetro para evitar el ingreso de comerciantes que no cuenten con permiso de venta y con ello mantener el orden en las calles y plazas públicas de la zona. Se trata de un grupo de 54 inspectores que se distribuyen en puntos clave de acceso al primer cuadro de la ciudad, de 8 a 22 horas, durante toda la semana y que mantienen una supervisión constante. En cada turno son alrededor de 25 comerciantes a los que no se permite el ingreso a esta zona de la ciudad por no contar con autorización para ejercer la actividad comercial.

Una segunda línea de acción de ordenamiento tiene que ver con que los establecimientos comerciales cuenten con sus Licencias de Funcionamiento y de Anuncio vigentes. Para ello se han impulsado convenios de colaboración con los organismos empresariales, para que de manera coordinada se brinden las facilidades a los asociados para que realicen sus procesos, siempre con la asesoría y acompañamiento del personal de la Dirección de Comercio. De esta manera, los socios de Canaco, Nuestro Centro, Canacintra, UUZI, Canirac, Canacope, Hoteleros y cualquier otra entidad interesada, cuentan con el respaldo para poder realizar los trámites necesarios y de esta manera mantener sus permisos vigentes.

Una tercera línea de acción va encaminada a mejorar la imagen visual de la ciudad, pues ha crecido el interés por el uso de anuncios espectaculares que no siempre cuentan con los permisos respectivos, por lo que se vuelve necesario poner en marcha un programa de regularización que asegure que dichos anuncios estén autorizados, no solo por la Dirección de Comercio, sino también por la direcciones involucradas en el tema que verifique que no significan un riesgo para la ciudad.

De esta forma, la Dirección de Comercio avanza en mejorar las prácticas de gestión de la actividad comercial. Para el titular del área, Jorge García Medina, el sector comercial significa una palanca de crecimiento y desarrollo para la ciudad, por lo que considera fundamental que se lleve a cabo de manera ordenada y cumpliendo los reglamentos vigentes.

