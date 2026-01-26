Dirección de Comercio fortalece coordinación interinstitucional y acerca trámites al sector comercial

La Dirección de Comercio fortalece la coordinación interinstitucional y acerca servicios al sector comercial mediante módulos itinerantes para agilizar trámites. La estrategia busca modernizar la gestión y mejorar la atención a comerciantes.

La Dirección de Comercio Municipal continúa fortaleciendo la coordinación interinstitucional y la atención directa al sector comercial, como parte de la estrategia de modernización administrativa y cercanía ciudadana impulsada por el Gobierno Municipal que encabeza el Presidente Municipal Enrique Galindo Ceballos.

Durante la 5ª Sesión de la Mesa Colegiada, se consolidó el trabajo conjunto con las direcciones de Administración Territorial y Desarrollo Urbano, Contraloría Interna, Protección Civil, Gestión Ecológica y Manejo de Residuos, así como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, dando seguimiento a temas clave como la regulación de zonas rurales con régimen ejidal y la simplificación de procedimientos internos entre dependencias.

De manera paralela, la Dirección de Comercio obtuvo resultados positivos con el Segundo Módulo Itinerante “Comercio Cerca de Ti”, instalado en la zona del Saucito, donde se acercaron los servicios municipales a las y los comerciantes, facilitando el refrendo de licencias y reduciendo tiempos de atención mediante un esquema ágil, ordenado y eficiente.

Estas acciones se enmarcan en la política de cercanía y mejora administrativa impulsada por el Gobierno Municipal, orientada a ofrecer servicios más accesibles, transparentes y coordinados.

La Dirección de Comercio Municipal reafirma su compromiso de fortalecer la colaboración interinstitucional, modernizar la gestión pública y generar beneficios directos para las y los comerciantes, contribuyendo al desarrollo económico y al orden comercial de San Luis Potosí