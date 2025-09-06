27.3 C
AYUNTAMIENTO

Dirección de Comercio clausura establecimiento “Sharks” por incumplir normatividad

sábado, septiembre 6, 2025

  • Ayuntamiento de SLP refuerza operativos para garantizar un comercio ordenado y seguro, exhortando a los comerciantes a regularizarse.

La Dirección de Comercio Municipal, con el apoyo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, llevó a cabo esta noche la clausura del establecimiento denominado “Sharks”, al detectarse que operaba en incumplimiento con los lineamientos establecidos en el Reglamento para el Ejercicio de las Actividades Comerciales, Industriales y de Prestación de Servicios.

Durante el operativo, personal de inspección constató diversas irregularidades que ponían en riesgo el orden y la seguridad, motivo por el cual se procedió a la clausura inmediata del lugar, en estricto apego a la normatividad vigente.

Estas acciones forman parte de la estrategia municipal para garantizar un #ComercioOrdenado, donde los establecimientos cumplan con los requisitos legales que aseguren espacios responsables, seguros y confiables para la ciudadanía.

La Dirección de Comercio Municipal exhorta a las y los comerciantes a acercarse a sus oficinas para regularizar su situación y evitar sanciones. Asimismo, reitera que los operativos se mantendrán de manera permanente, en coordinación con las diferentes áreas municipales, para seguir construyendo un #SanLuisAmable.

