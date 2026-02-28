DIF Municipal refuerza vacunación contra el sarampión

El Alcalde Enrique Galindo Ceballos y la Presidenta del DIF, Estela Arriaga Márquez, destacan la prevención como prioridad para cuidar la salud de las familias potosinas

Se implementaron cinco módulos simultáneos para proteger a niñas y niños menores de cinco años, así como a personal de atención directa

SLP.– “Por un San Luis Amable, Unidos contra el Sarampión”, es la campaña que se llevó a cabo esta semana e incluirá la próxima, con el objetivo de proteger la salud de las familias potosinas, por parte del Gobierno de la Capital, a través del DIF Municipal de San Luis Potosí, en coordinación con la Jurisdicción Sanitaria No. 1 de la Secretaría de Salud, y la participación de estudiantes de servicio social de la Universidad del Valle de México.

El Alcalde Enrique Galindo Ceballos ha reiterado que la salud pública es una prioridad en su administración, impulsando acciones preventivas que protejan especialmente a la niñez. Por su parte, la Presidenta del DIF Municipal, Estela Arriaga Márquez, reconoció el compromiso del personal médico, de enfermería y de las y los estudiantes que, con vocación de servicio, contribuyen a construir un San Luis más amable y seguro.

La estrategia se implementó para reforzar los esquemas de vacunación ante la presencia de casos positivos registrados en distintas entidades del país, priorizando a niñas y niños menores de cinco años con esquema incompleto o sin vacuna, así como la aplicación de la Dosis Cero en lactantes de 6 a 11 meses de edad. También se contempló la inmunización de personal de salud y colaboradores municipales que brindan atención directa a la ciudadanía.

Esta semana se aplicaron más de 740 dosis y se hará hasta el 6 de marzo, en un horario de 9:00 a 14:00 horas, cinco módulos de vacunación operan de manera simultánea en centros educativos del DIF, Centros de Desarrollo, la Unidad Administrativa Municipal y diversas direcciones del Ayuntamiento. Cada módulo cuenta con una enfermera, un pasante de enfermería —entre ellos estudiantes de servicio social— y personal administrativo, además de la supervisión permanente de dos médicos que mantienen coordinación directa con el área de Epidemiología.

El Gobierno Municipal y el DIF de la Capital, reafirman su compromiso de impulsar un trabajo coordinado entre instituciones, sector educativo y autoridades sanitarias, convencidos de que la prevención es la herramienta más efectiva para proteger la vida y el bienestar de las y los potosinos. La suma de esfuerzos, la responsabilidad compartida y el cuidado de la niñez son, sin duda, razones que fortalecen el orgullo y recuerdan por qué San Luis Potosí es un lugar para amar y cuidar todos los días.