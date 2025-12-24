DIF Municipal refuerza atención y cuidado de la salud en el Albergue Temporal Invernal

“Trabajamos con sensibilidad y compromiso para cuidar la salud y la vida de quienes más lo necesitan”: Estela Arriaga, Presidenta DIF Municipal

Se atienden alrededor de 20 personas en situación de calle con servicios que les brindan salud, resguardo y seguridad

SLP.- El Sistema Municipal DIF reforzó la atención y cuidado de la salud de las y los usuarios del Albergue Temporal Invernal con la aplicación de vacunas contra la influenza, como una medida preventiva fundamental para proteger su salud ante las bajas temperaturas y reducir riesgos de enfermedades respiratorias.

“Trabajamos con sensibilidad y compromiso para cuidar la salud y la vida de quienes más lo necesitan. Vacunar, proteger y ofrecer un espacio seguro a las personas en situación de calle es una acción que nace del respeto y la empatía, porque todas y todos importan; son Razones para Seguir construyendo un San Luis más amable y solidario”, expresó la Presidenta del DIF Municipal, Estela Arriaga Márquez.

Durante la presente temporada invernal, se mantiene activo este espacio de resguardo digno y seguro que cada noche brinda atención integral a alrededor de 20 personas en situación de calle, priorizando su bienestar, protección y salud.

Este lugar es cálido para dormir, que tomen sus alimentos en la noche y por la mañana, reciban ropa limpia, y tengan acceso a aseo personal y atención básica en salud, y trabajo social entre otras acciones.

Estas acciones forman parte de una estrategia integral de cuidado, en la que se previenen y atienden todas las posibles situaciones que puedan afectar su bienestar, reconociendo que cada persona es valiosa y merece un trato humano, respetuoso y digno, agregó la Presidenta del DIF Capitalino, Estela Arriaga.

Finalmente agregó que se continuarán impulsando acciones preventivas y de atención integral, especialmente durante la temporada invernal, fortaleciendo una visión de San Luis Amable, donde la solidaridad, el cuidado de la salud y la dignidad humana son siempre una prioridad.