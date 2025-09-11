17.3 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
AYUNTAMIENTO

DIF Municipal reafirma acciones institucionales contra el cáncer de mama

By Redacción
78
spot_img
jueves, septiembre 11, 2025

  • “En octubre refrendamos nuestro compromiso con mujeres don ellas”: Estela Arriaga, Presidenta DIF Capitalino
  • Se exhorta para participar activamente como donadores y/o beneficiarias

SLP.- El Sistema Municipal DIF de San Luis Potosí se prepara para conmemorar el “Mes de la Lucha contra el Cáncer de Mama”, reafirmando su compromiso de brindar apoyo y esperanza a las mujeres que enfrentan esta enfermedad.

“Durante todo el año brindamos apoyo a las mujeres que enfrentan esta enfermedad, en octubre reafirmamos nuestro compromiso con ellas al entregarles pelucas oncológicas, tops, turbantes y prótesis mamarias”, afirmó Estela Arriaga Márquez, Presidenta del DIF Capitalino.

Como cada año, se entregarán estos recursos de manera gratuita a las beneficiarias, de ahí que invitamos a quienes los necesiten, a registrarse en las instalaciones del DIF Municipal ubicadas en Xicoténcatl 1650, colonia Himno Nacional, de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas. Las interesadas deberán presentar INE, diagnóstico médico y CURP en original y copia.

Asímismo, la titular del DIF Capitalino, Estela Arriaga, invita a la ciudadanía a sumarse con la donación de cabello, el cual será destinado a la elaboración de pelucas que contribuyan a mejorar la calidad de vida y la autoestima de quienes más lo necesitan. Mayores informes: 444 8151307 y 444 8155118.

De esta manera, el DIF Municipal reitera su invitación a la población a participar activamente en este esfuerzo solidario, ya sea como donadores o como beneficiarias, fortaleciendo así una red de apoyo y acompañamiento en la lucha contra el cáncer de mama.

 

Artículo anterior
AVANZA CON PASO FIRME REHABILITACIÓN DEL CAMINO AL EJIDO LA LIBERTAD
Artículo siguiente
Cuentas comerciales con adeudos pueden sumarse al programa “Acaba tu deuda de una vez”
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.