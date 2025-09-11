DIF Municipal reafirma acciones institucionales contra el cáncer de mama

“En octubre refrendamos nuestro compromiso con mujeres don ellas”: Estela Arriaga, Presidenta DIF Capitalino

Se exhorta para participar activamente como donadores y/o beneficiarias

SLP.- El Sistema Municipal DIF de San Luis Potosí se prepara para conmemorar el “Mes de la Lucha contra el Cáncer de Mama”, reafirmando su compromiso de brindar apoyo y esperanza a las mujeres que enfrentan esta enfermedad.

“Durante todo el año brindamos apoyo a las mujeres que enfrentan esta enfermedad, en octubre reafirmamos nuestro compromiso con ellas al entregarles pelucas oncológicas, tops, turbantes y prótesis mamarias”, afirmó Estela Arriaga Márquez, Presidenta del DIF Capitalino.

Como cada año, se entregarán estos recursos de manera gratuita a las beneficiarias, de ahí que invitamos a quienes los necesiten, a registrarse en las instalaciones del DIF Municipal ubicadas en Xicoténcatl 1650, colonia Himno Nacional, de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas. Las interesadas deberán presentar INE, diagnóstico médico y CURP en original y copia.

Asímismo, la titular del DIF Capitalino, Estela Arriaga, invita a la ciudadanía a sumarse con la donación de cabello, el cual será destinado a la elaboración de pelucas que contribuyan a mejorar la calidad de vida y la autoestima de quienes más lo necesitan. Mayores informes: 444 8151307 y 444 8155118.

De esta manera, el DIF Municipal reitera su invitación a la población a participar activamente en este esfuerzo solidario, ya sea como donadores o como beneficiarias, fortaleciendo así una red de apoyo y acompañamiento en la lucha contra el cáncer de mama.