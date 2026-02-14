DIF Municipal impulsará venta de productos del mar en Semana Santa para apoyar la economía familiar

«Amar a San Luis también es apoyar a sus familias, fortalecer su economía y promover hábitos saludables»: Estela Arriaga, Presidenta DIF Capitalino

A partir del 18 de febrero, los jueves y viernes de 8:30 a 15:30 horas en Xicoténcatl 1650, col. Himno Nacional

SLP.– El Sistema Municipal DIF de San Luis Potosí invita a las familias potosinas a aprovechar la venta de productos del mar a costo accesible, una iniciativa pensada para fortalecer la economía del hogar y promover una alimentación saludable durante la temporada de Cuaresma.

La Presidenta del DIF Capitalino, Estela Arriaga Márquez, destacó que esta venta también representa una apuesta por la salud: “Queremos que las familias potosinas tengan acceso a alimentos frescos y nutritivos. El pescado y los mariscos son fuente de proteínas de alta calidad, vitaminas y minerales que fortalecen el corazón y el sistema inmunológico. Cuidar la alimentación también es una forma de cuidar el futuro de nuestras hijas e hijos”.

Agregó que será del 18 de febrero al 27 de marzo, con venta especial los días 18, 19 y 20 de febrero, y posteriormente cada jueves y viernes, en un horario de 8:30 de la mañana a 1:30 de la tarde en el exterior del DIF Municipal ubicado en Xicoténcatl 1650, col. Himno Nacional. En esta jornada, las familias podrán encontrar:

* Filete de tilapia

* Mojarra entera

* Filete de mojarra

* Camarón crudo sin cabeza

* Camarón importado

* Bolsa de ostión

* Sopa de mariscos

* Camarón seco

* Posta de bagre

* Salsa picante (½ litro)

Esta acción responde a la visión social del Alcalde Enrique Galindo Ceballos, de impulsar programas que apoyen directamente el bolsillo de las familias, especialmente en temporadas donde el consumo de productos del mar aumenta.

El consumo de pescado aporta ácidos grasos esenciales como el Omega 3, que ayudan al desarrollo cognitivo, a la salud cardiovascular y al bienestar general. Por ello, esta venta busca acercar opciones sanas a precios justos, demostrando que una buena alimentación puede estar al alcance de todos. “Amar a San Luis también significa respaldar a sus familias, fortalecer su economía y fomentar hábitos saludables. Es cuidar lo nuestro, consumir con conciencia y construir comunidad desde la mesa de cada hogar”, puntualizó la titular del DIF Municipal, Estela Arriaga.