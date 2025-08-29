DIF Municipal impulsa el emprendimiento a través del Tianguis “corazones artesanos”

“Nuestras usuarias y usuarios de los CAF, reciben talleres de manualidades y activación física, lo que complementa su bienestar”: Estela Arriaga Márquez, Presidenta del DIF Capitalino

La 4ta edición, se celebró en CAF Los Vargas, donde se pudieron adquirir detalles a costos accesibles

SLP.- Con la 4ta. Edición del Tianguis “Corazones artesanos” que se realizó en el Centro de Atención Familiar “Los Vargas”, el DIF Municipal de San Luis Capital impulsa el emprendimiento de las y los integrantes de estos grupos que tuvieron a la venta sus productos este jueves a costos muy accesibles.

“Nuestras usuarias y usuarios de los CAF, reciben talleres de manualidades y activación física, lo que complementa su bienestar”, dijo Estela Arriaga Márquez, Presidenta del DIF Capitalino.

Explicó que se trata de actividades como tejido, elaboración de velas aromáticas, bordado a punto de cruz, bisutería, tejido de amigurumis y cocina, los cuales se destinan a todas las edades de lunes a viernes de 9:00 a 14:30 y en caso de que alguno tenga costo, éstos son muy accesibles.

La Presidenta del DIF Arriaga Márquez, agregó que se ha procurado recorrer cada uno de los CAF para que sus integrantes expongan sus productos y que además la gente que vive alrededor de estos Centros, se integren a las actividades que se realizan tanto para distracción, aprendizaje y emprendimientos.

Para mayores informes, Los CAF están ubicados en: Reforma, con domicilio en calle 16 de septiembre No.105, Zona Centro; Simón Díaz, en calle América del Sur No. 193, colonia Simón Díaz; Vargas, en calle Los Vargas No. 345-A, colonia San Juan de Guadalupe; Sauzalito, localizado en calle San Gustavo No. 409, colonia Sauzalito; Revolución, en calle Durango esquina Manuel José Othón, colonia Librado Rivera.