DIF Municipal impulsa a emprendedores del Mercadito Inclusivo con entrega de herramientas de cobro digital

“Esta herramienta facilitará las ventas y abrirá nuevas oportunidades”: Estela Arriaga, Presidenta DIF Capitalino.

El programa “Mercadito Inclusivo” cumple cuatro años brindando oportunidades laborales a personas con discapacidad, familiares y cuidadores

SLP.- Como parte de las acciones del Ayuntamiento de San Luis Potosí a través del DIF Municipal para fortalecer la inclusión laboral y la autonomía económica, se realizó la entrega de 10 dispositivos de cobro electrónico (Clip), a igual número de emprendedoras y emprendedores del Mercadito Inclusivo, quienes desde hace cuatro años se mantienen activos en este programa que promueve la visibilización y el desarrollo de personas con discapacidad, sus familias y cuidadores, así como de personas adultas mayores.

Durante la entrega, la Presidenta del DIF Municipal, Estela Arriaga Márquez, reconoció el esfuerzo y constancia de quienes forman parte del Mercadito, un espacio que se ha consolidado como una vitrina para dar a conocer los productos y talentos de sus integrantes.

Señaló que “esta herramienta, facilitará las ventas y abrirá nuevas oportunidades, pues muchas veces, según compartieron las y los emprendedores, los clientes desean comprar más productos pero no cuentan con efectivo”:

Con esta acción, el DIF Municipal reafirma su compromiso de continuar generando Razones para Servir, impulsando una ciudad cada vez más incluyente y solidaria, donde todas las personas tengan la oportunidad de crecer y ser parte de un San Luis amable y con corazón.