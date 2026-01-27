DIF Municipal hace frente a la violencia familiar en la Capital con taller “Reinventando nuestra historia”

“trabajamos todos los días para que ninguna persona se sienta sola ante una situación de violencia”, Presidenta del DIF Capitalino, Estela Arriaga Márquez

Atención en apoyo a la comunidad, de lunes a viernes en Reforma 520, zona Centro

SLP.– A través de una atención integral y con enfoque humano, el DIF Municipal de San Luis Capital, se consolida como un aliado de las familias que atraviesan contextos de violencia, al brindar acompañamiento profesional, orientación y alternativas para la reconstrucción del entorno familiar, mediante acciones y servicios gratuitos y accesibles para la población.

La presidenta del DIF Capitalino, Estela Arriaga Márquez, destacó la importancia de contar con servicios cercanos y especializados para atender esta problemática social: “por instrucciones de nuestro Alcalde Enrique Galindo Ceballos, trabajamos todos los días para que ninguna persona se sienta sola ante una situación de violencia. Nuestro compromiso es ofrecer atención profesional, gratuita y oportuna, que permita a las familias recuperar la seguridad, la dignidad y la esperanza de construir una vida libre de violencia”, señaló.

Estas acciones se realizan por la Coordinación de Apoyo a la Comunidad, a través de la Unidad de Atención a la Violencia Familiar, bajo un enfoque de atención a las causas que originan la violencia, ofreciendo alternativas tanto a las personas en situación de víctima como a quienes ejercen la violencia, con el objetivo de romper ciclos y promover relaciones familiares más sanas.

Para ello se imparte el taller “Reinventando Nuestra Historia”, con el que se busca que las y los participantes reconozcan su propia historia para comprender su pasado y la influencia que este tiene en su presente y futuro. A través de este proceso se fomenta el autoconocimiento, la aceptación, la valoración personal y, principalmente, la responsabilidad sobre los propios actos.

Durante el año 2025, se beneficiaron mensualmente en promedio más de 20 personas en promedio mensual, el taller benefició a 24 personas quienes su toma de decisiones, despertando los potenciales y conocimientos que poseen para construir una vida más consciente y libre de violencia.

Como parte de este esfuerzo, el DIF Municipal cuenta con oficinas estratégicamente ubicadas en la zona centro del municipio, de fácil acceso para la ciudadanía, donde se proporciona atención de acuerdo con la problemática y la condición de vulnerabilidad que enfrentan las familias. Atenciñon y orientación en Reforma 520, col. Centro, al número 444 688 5537 de lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas.