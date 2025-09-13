DIF Municipal garantiza inclusión y atención a mujeres con discapacidad en todos sus programas

“Trabajamos diariamente para mejorar su calidad de vida y convertir la inclusión en una práctica real”: Estela Arriaga, Presidenta DIF Capitalino

El Sistema Municipal DIF de San Luis Potosí se suma a la conmemoración del “Día Nacional de la Mujer con Discapacidad”, con lo que reafirma su compromiso de atender de manera integral a este sector de la población a través de diversos programas y acciones que buscan mejorar su calidad de vida.

“Trabajamos diariamente para mejorar su calidad de vida y convertir la inclusión en una práctica real”, dijo la presidenta del DIF Capitalino, Estela Arriaga Márquez.

Siguiendo la transversalidad, todos los programas del DIF Municipal están diseñados para atender a mujeres con discapacidad en distintas etapas de su vida, “de manera especial reciben servicios en la Unidad Básica de Rehabilitación Maravillas y a través del programa de Transporte Adaptado que es utilizado en un 50% por mujeres con discapacidad, todos estos, parte de los servicios gratuitos que fortalecen la inclusión en la capital”, sostuvo.

Agregó la titular del DIF Municipal Arriaga Márquez, que iniciativas como la Ruta de la Salud y el Centro Municipal de Autismo, que no existían anteriormente, representan un avance significativo en la atención y acompañamiento a mujeres con discapacidad y sus familias.

El DIF Municipal de San Luis Potosí, en coordinación con otras áreas del Ayuntamiento, trabaja todos los días para hacer de la inclusión una práctica cotidiana y no solo un discurso, alineándose a la política del Alcalde Enrique Galindo Ceballos de construir una capital más amable e inclusiva para todas y todos.