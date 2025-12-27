DIF Municipal fortaleció a más de 250 familias potosinas con el programa “Familias Fuertes”

“Este programa nos permite acompañarlas, escucharlas y darles herramientas reales para enfrentar los retos de la vida cotidiana”: Estela Arriaga, Presidenta DIF Municipal

La implementación del programa se realizó de mayo a diciembre en distintos espacios para fortalecer el tejido social desde una visión preventiva y comunitaria

SLP.- Con el firme compromiso de construir un San Luis Amable, más unido y con mejores oportunidades para niñas, niños y adolescentes, el DIF Municipal de San Luis Potosí implementó durante 2025, el programa “Familias Fuertes”, una estrategia preventiva enfocada en el fortalecimiento de los vínculos familiares y la reducción de factores de riesgo en los hogares potosinos.

La presidenta del DIF Municipal, Estela Arriaga Márquez, destacó que este programa benefició de manera directa a más de 250 familias, quienes participaron activamente en un proceso formativo dirigido a madres, padres, personas cuidadoras y adolescentes de entre 10 y 14 años, brindándoles herramientas para mejorar la comunicación, establecer límites sanos, fortalecer la corresponsabilidad familiar y prevenir conductas de riesgo como la violencia, el consumo de sustancias y el abandono escolar.

“Cuando fortalecemos a las familias, protegemos el presente y el futuro de nuestras niñas, niños y adolescentes. Familias Fuertes nos permite acompañarlas, escucharlas y darles herramientas reales para enfrentar los retos de la vida cotidiana”, señaló.

Destacó que este esfuerzo responde a una de las Razones más importantes de la política social del municipio: cuidar a las familias desde la raíz.

En este mismo sentido, el presidente municipal Enrique Galindo Ceballos ha reiterado que su administración se prepara de manera permanente para dar lo mejor a las familias potosinas, impulsando programas que generan bienestar, cohesión social y entornos más seguros, pilares fundamentales de un gobierno cercano, humano y sensible.

La implementación del programa se realizó de mayo a diciembre en espacios educativos y comunitarios estratégicos como escuelas, Unidades Básicas de Rehabilitación y Centros de Desarrollo Comunitario, lo que permitió ampliar la cobertura territorial y acercar este apoyo a distintas zonas de la capital, fortaleciendo el tejido social desde una visión preventiva y comunitaria.

Con acciones como “Familias Fuertes”, el Ayuntamiento de San Luis Potosí y el DIF Municipal refrendan su compromiso con las Razones que nos unen y con la construcción de un San Luis Amable, donde las familias son el centro de las políticas públicas y el motor de una sociedad más fuerte y solidaria.