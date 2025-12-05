DIF Municipal entrega reconocimientos a 46 empresas con Distintivo Balance Trabajo-Familia

⁠En la tercera entrega de este distintivo, la Presidenta del DIF Municipal, Estela Arriaga Márquez, señaló que «las familias son el corazón de un San Luis Amable y por ellas vale la pena trabajar todos los días”.

SLP.- El Gobierno de la Capital y el DIF Municipal entregaron el Distintivo Balance Trabajo-Familia, en su 3era edición, a 46 empresas que han decidido poner al centro el bienestar de su gente y apostarle a un modelo laboral más humano. La Presidenta del DIF Municipal, Estela Arriaga Márquez, destacó que este programa nació de una convicción profunda: “las familias son el corazón de un San Luis amable y por ellas vale la pena trabajar todos los días”.

La Presidenta del DIF Municipal recordó que esta estrategia surge del primer Estudio de Dinámica Familiar del Municipio, que reveló tres tipos de pobreza: económica, afectiva y de tiempo, y que el 56% de la población enfrenta dificultades para conciliar la vida laboral con la familiar. Subrayó que reducir la pobreza de tiempo genera beneficios directos en la convivencia, la equidad en las tareas del hogar y en la prevención de riesgos para niñas, niños y adolescentes, además de mejorar el desempeño y bienestar de las personas trabajadoras: “Hoy celebramos a estas 46 empresas porque nos dan Razones para creer en un San Luis que evoluciona, que escucha y que trabaja por un futuro más humano”, afirmó la Presidenta Estela Arriaga Márquez.

Por su parte, el Alcalde Enrique Galindo Ceballos resaltó que con estas nuevas incorporaciones, «San Luis Capital suma ya 120 empresas comprometidas con la conciliación laboral, lo que fortalece el modelo de Ciudad Familiarmente Sostenible», reconocido incluso por organismos internacionales. Afirmó que las empresas que cuidan a sus trabajadores y sus familias consolidan mejores entornos, reducen la rotación y generan ciudadanía más sólida.

A nombre de las y los beneficiarios, Yoshinao Komemushi, Presidente de JTEKT MACHINE SYSTEM MÉXICO, dijo que la empresa reforzó la importancia y el valor que representa cada persona lo que lleva al bienestar de cada familia por lo que agradeció el taller. Al respecto, Carlos Tato Palma, Director de Operaciones y Prosperidad Incluyente de Grupo Salinas reconoció la voluntad política del Ayuntamiento y que las empresas tomarán la decisión de generar estos enlaces en favor de las y los colaboradores.

