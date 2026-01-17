19.8 C
San Luis Potosí
AYUNTAMIENTO

DIF Municipal da continuidad a la entrega de kits nutricionales en área rural y urbana

By Redacción
88
sábado, enero 17, 2026

“Los productos contribuyen a una alimentación más equilibrada que impacta positivamente en su calidad de vida”: Estela Arriaga Márquez, Presidenta DIF Capitalino

Esta semana beneficiamos a 435 niñas y niños y sus familias con el programa “Sí por una niñez sana”

SLP.– Como parte del compromiso permanente con el bienestar de los sectores más vulnerables de la población de San Luis capital, el Sistema Municipal DIF dio continuidad esta semana al programa “Sí por una niñez sana”, con la entrega de kits nutricionales beneficiando a un total de 435 personas niñas y niños en diversas comunidades y colonias de la ciudad.

Estas acciones están dirigidas a grupos en situación de vulnerabilidad, explicó la presidenta del DIF Capitalino Estela Arriaga, quien agregó que “el objetivo es fortalecer su salud y mejorar su nutrición, ya que los productos, contribuyen a una alimentación más equilibrada que impacta positivamente en su calidad de vida”.

A través de este programa, el DIF Municipal reafirma su labor de cercanía con la población, atendiendo necesidades prioritarias y promoviendo el desarrollo integral de las familias potosinas, especialmente de quienes más lo necesitan.

