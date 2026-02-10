7.2 C
San Luis Potosí
DIF Municipal continúa con el fortalecimiento de entornos familiares

By Redacción
martes, febrero 10, 2026

“Brindamos herramientas reales para construir relaciones basadas en el respeto, el diálogo y el cuidado mutuo”: Presidenta del DIF Capitalino, Estela Arriaga Márquez

Son parte de la política social impulsada por el Alcalde Enrique Galindo Ceballos para recomponer el tejido social

SLP.– Con el objetivo de fortalecer los vínculos familiares y promover entornos seguros, respetuosos y protectores para niñas, niños y adolescentes, el DIF Municipal de San Luis Potosí continúa con el programa “Familias Fuertes”.

En esta nueva etapa en la Escuela Primaria “Adolfo López Mateos”, participan 36 familias, que se suman al primer grupo ya atendido en el mismo plantel, alcanzando un total de 76 familias beneficiadas donde se mejora también el desarrollo de habilidades parentales, la comunicación efectiva y la resolución pacífica de conflictos en el hogar.

Al respecto, la presidenta del DIF Municipal, Estela Arriaga Márquez, destacó la importancia de trabajar de manera directa con las familias desde los espacios escolares: “Cuando fortalecemos a las familias, fortalecemos también a nuestras niñas, niños y adolescentes. Acompañamos, orientamos y damos herramientas reales para construir relaciones basadas en el respeto, el diálogo y el cuidado mutuo”, señaló.

Agregó que se fortalece el autoestima de las y los menores de edad, se establecen límites con afecto y se previenen conductas de riesgo desde la corresponsabilidad entre los integrantes de la familia.

Estas acciones son parte de la política social impulsada por el Gobierno de la Capital, encabezado por el alcalde Enrique Galindo Ceballos, quien ha reiterado que la prevención y el fortalecimiento del tejido social son ejes fundamentales para el bienestar de la comunidad, por lo que cada vez se suman más escuelas y los cambios en la niñez y adolescencia son significativas, incluso para sus papás, mamás y tutores.

