DIF Municipal acerca terapia para procesos de duelo y prevención del suicidio

Signos de alerta sobre suicidio, son visibles, piden especialistas estar atentos, empatizar e intervenir de inmediato.

SLP.- Voces entrecortadas y lágrimas, además de la búsqueda de atención psicológica en prevención del suicidio, se manifestaron durante la plática referente a este tema que ofreció con motivo del «Día Internacional de la Prevención del Suicidio», el DIF Municipal para público en general, fecha que se conmemora cada 10 de septiembre.

En la plática «Hablemos del suicidio con expertos», la Directora del organismo, Jessica Albarrán Ramírez, dijo que es apremiante la atención a esta problemática que tanto aqueja a la población y cuyos casos van en aumento.

De ahí que se consideró importante acercar a la población a personas conocedoras del tema, quienes brindaron orientación y testimonial del suicidio, plática que se realizó en Palacio Municipal.

Vicky Brizuela Falcón, presidenta de la Asociación Civil Cocoy & Feli, hizo un llamado a las y los asistentes a vivir plenamente y ser empáticos, «a no pensar que no nos pasará o minimizar la situación, a no dejarlo pasar creyendo que esta persona tiene muchas cosas que vivir, puesto que es muy común que cuando están las personas en crisis no ven más allá». Y es que ella perdió un hijo y a su mejor amigo.

Por su parte, Teresa de Jesús Rodríguez Martínez, psicóloga y tanatóloga del DIF Municipal, brindó información especializada referente a las causas y los trastornos mentales que podrían estar ligados, así como herramientas para brindar primeros auxilios psicológicos en una situación de crisis.

Agregó que para prevenirlo, deben fortalecerse las principales redes de apoyo como familia, amigos, instituciones. Para solicitar asesoría u orientación, se pueden comunicar a los números 444 815 13 07 y 444 815 51 18, ext. 126, o acudir directamente a las oficinas del DIF de la Capital, ubicadas en Xicoténcatl 1650, col. Himno Nacional.

