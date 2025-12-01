DIF de San Luis Capital protege a personas en situación de calle con el Albergue Invernal

La Presidenta del DIF Municipal, Estela Arriaga y el Alcalde Enrique Galindo pusieron en funcionamiento este espacio, que por cuarto año consecutivo, el albergue brinda techo, alimentos y atención integral a quienes más lo necesitan durante las noches más frías del invierno.

El Alcalde de la Capital, Enrique Galindo Ceballos y la Presidenta del Sistema Municipal DIF, Estela Arriaga Márquez, encabezaron la apertura del Albergue temporal invernal 2025–2026, que por cuarto año consecutivo se pone en operación para proteger la salud y la vida de personas en situación de calle durante la temporada de bajas temperaturas. La titular del organismo, Estela Arriaga, indicó que las y los usuarios voluntariamente aceptan ser trasladados o acuden por su cuenta al espacio ubicado en la zona de Coronel Romero y Salvador Nava, donde se ofrece servicio de 8 de la noche a 8 de la mañana.

El Alcalde Enrique Galindo Ceballos dijo que “Las personas en situación de calle las etiquetamos negativamente y son personas educadas que tienen una situación desafortunada en la vida, pero para eso está el DIF y el Gobierno Municipal, para ayudarlos».

Explicó que quienes aceptan el apoyo pasan por un filtro sanitario donde reciben chequeo médico, valoración de trabajo social y psicología, realizan su aseo personal, se les otorga ropa limpia, una cena caliente, así como un espacio seguro para dormir. Por la mañana desayunan y en casos necesarios se realiza el acompañamiento para la búsqueda de redes familiares, documentos de identidad u oportunidades laborales.

El objetivo del programa es “salvaguardar a quienes más lo necesitan de las temperaturas extremas que se registran por la noche y madrugada; muchas personas aceptan ir desde los primeros días y después regresan por decisión propia”, señaló la Presidenta del DIF Municipal, Estela Arriaga Márquez, quien también agradeció los reportes de la ciudadanía, que han permitido identificar a más personas en situación de calle en distintos puntos de la ciudad. Cuando la persona acepta irse al albergue, se le traslada; si decide quedarse, se le revisa su estado de salud, se le brinda cobija y pan, siempre respetando su voluntad”, explicó.

El año pasado, el albergue atendió a 70 personas (65 hombres y 5 mujeres), con un total de 1,232 pernoctas. Este año se espera una cifra similar o mayor debido a las bajas temperaturas previstas. En caso de encontrar familias o menores de edad, el DIF Municipal realiza la canalización correspondiente a otras instancias de protección, ya que este espacio únicamente puede recibir a personas adultas mayores de 18 años que no estén bajo el influjo de alcohol o drogas. En esta labor colaboran la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, las direcciones de Protección Civil, Gestión Ecológica, Servicios Municipales, Servicios Generales, la Coordinación de Derechos Humanos además del DIF Municipal, que coordina la operación diaria del albergue. la ciudadanía puede reportar a personas que pudieran necesitar ayuda al número 444 420 30 61, o canalizarlas directamente al albergue. Se hizo la invitación a la población a donar ropa y calzado para hombre, que esté en buen estado y limpia. Las donaciones se reciben en Xicoténcatl 1650, colonia Himno Nacional, de lunes a viernes de 8:00 a 14:45 horas.