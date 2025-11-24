Desarrollo Económico invita a capacitación para crear empresas en línea bajo el régimen SAS

Emprendedores podrán aprender paso a paso cómo formalizar su negocio mediante un esquema digital, ágil y de bajo costo.

El Gobierno Municipal de San Luis Potosí, a través de la Dirección de Desarrollo Económico, invita a emprendedoras y emprendedores a participar en la capacitación “Simplifica tu emprendimiento: crea tu empresa en línea con el régimen SAS (Sociedad por Acciones Simplificada)”, diseñada para guiar de forma clara y práctica el proceso de formalización de nuevos negocios.

La sesión se llevará a cabo el martes 25 de noviembre, de 09:00 a 10:00 horas, en la sala de juntas de la Dirección de Desarrollo Económico ubicada en Av. Venustiano Carranza #426, Col. Centro. La capacitación será impartida por la C.P. María del Rosario Hernández Medina, quien explicará los requisitos, trámites y ventajas de este modelo empresarial 100% digital.

Las personas interesadas pueden registrarse en línea a través del formulario disponible. El Gobierno de la Capital reitera su compromiso con el impulso al emprendimiento local y la generación de más oportunidades para consolidar proyectos productivos en San Luis Amable.