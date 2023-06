El certamen se jugará en la modalidad 5×5 y se pone en marcha este sábado 1 de julio

San Luis Potosí.– Con el objetivo de impulsar diversas disciplinas y generar activación física en favor de la juventud, la Dirección de Deporte Municipal invita a participar en su torneo de handball 2023 modalidad 5X5, mismo que se desarrollará bajo las siguientes bases:

Lugar: se realizará en el Centro Deportivo Integral La Garita. Calle Viveros s/n, colonia Garita de Jalisco, San Luis Potosí, SLP.

Fecha de inicio: sábado 1 de julio del presente, Se jugarán todos los sábados en horario de 8:00 am a 14:00 pm.

Junta previa: jueves 29 de junio a las 18:30 (lugar por confirmar).

Categorías y Ramas: Libre varonil y femenil. Los atletas deberán registrarse correctamente en la categoría correspondiente, de lo contrario será motivo de suspensión de participación.

Inscripciones: Serán gratuitas y podrán realizarse a partir de la publicación de esta convocatoria en la Unidad Administrativa Municipal. Una vez entregada la cédula, no se podrá sustituir a ningún jugador.

1° Llenar y entregar la cédula de inscripción con relación de jugadores (anexo https://drive.google.com/file/d/1gAKJV9H6Y6jfvP6VuRWuf2Nu8mD6zpmq/view?usp=sharing ) en la Dirección de Deporte Municipal. La relación de jugadores debe contar con un máximo de 10 personas por equipo, un entrenador y un asistente.

2° Presentar copia de la documentación completa de cada uno de los integrantes del equipo:

A) Acta de Nacimiento

B) CURP

C) Identificación Oficial

Partidos: Los encuentros darán inicio a las 8:00 am, con tiempo de espera máximo de 10 minutos a la hora programada en el rol anexo a la presente convocatoria (aplicará únicamente en el primer partido). Cada partido constará de 2 tiempos de 20 minutos, con 5 minutos de descanso entre ellos.

Desempates:

Juego ganado 2 puntos

Juego empatado 1 punto

Juego perdido 0 puntos

Partido perdido por default -2 puntos

Servicios médicos: El comité organizador no se hace responsable de algún accidente ya que este se considera como riesgo deportivo.

Arbitraje: Será designado por el comité organizador y será cubierto por cada uno de los equipos.

Instalaciones: Proporcionadas sin costo por la Dirección de Deporte Municipal.

Premiación:

1er Lugar: 5,000 pesos y medalla institucional.

2do Lugar: 2,500 pesos y medalla institucional.

3er Lugar: 1,000 pesos y medalla institucional.

Transitorio:

Los casos no previstos en esta convocatoria serán resueltos por el comité organizador en el lugar del evento. El comité organizador no se hace responsable de algún accidente que se pueda registrar antes, durante y después del evento. La convocatoria podrá modificarse para su perfeccionamiento. Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el Comité Organizador y su fallo será inapelable.

