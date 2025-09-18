Delegaciones municipales se suman a capacitaciones en materia de protección civil

Personal de Bocas y La Pila se actualizan en la integración de las brigadas internas

La Dirección de Protección Civil Capitalina también se prepara para el simulacro nacional del 19 de septiembre

Continúa la capacitación, así como la actualización de personal del Gobierno de la Capital, con el único objetivo de aplicar estrategias en situaciones de riesgo. De ahí que empleadas y trabajadores de las delegaciones de Bocas y La Pila, se unieron a este adiestramiento en materia de protección civil y seguridad.

De ahí que la Dirección de Protección Civil Municipal y especialistas de su Área de Capacitación mantienen pláticas en la Unidad Administrativa, en las que se sumaron La Pila y Bocas para la conformación de brigadas internas, a fin de contar con equipos organizados para que se encarguen de realizar acciones de prevención, atención de emergencias y auxilio de las personas en las instalaciones municipales.

No obstante, esta dependencia que es parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Capitalina mencionó que también estos cursos con personal del Ayuntamiento son parte de la previa conmemoración del Día Nacional de Protección Civil y por ello, la preparación también está enfocada al segundo simulacro nacional que se llevará a cabo el viernes 19 de septiembre a las 11 horas.

Igualmente, a las personas, instituciones y empresas interesadas en conocer más sobre las diferentes capacitaciones que imparte la Dirección de Protección Civil Municipal, pueden comunicarse al teléfono: 4448-158767, o mandar mensaje al siguiente correo electrónico: inscripcionesacursospc@gmail.com

El amplio programa de capacitación incluye cursos de primeros auxilios, búsqueda y rescate, evacuación de inmuebles y manejo de extintores, así como en evacuación de inmuebles, de prevención de incendios, además para la elaboración del programa interno de protección civil y por supuesto la integración de las brigadas internas.