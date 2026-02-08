Delegación La Pila vive su mejor momento: Alcalde Galindo entrega nueva pavimentación

El Presidente Municipal hizo entrega de la Privada Miguel Hidalgo, con la que se reafirma el compromiso del Gobierno Municipal con el desarrollo de La Pila, una Delegación que vive su mejor momento, gracias a la coordinación de esfuerzos y la visión de progreso.

Al hacer entrega de la obra vial de la calle Privada Miguel Hidalgo, en la Delegación La Pila, el Presidente Municipal de San Luis Capital, Enrique Galindo Ceballos, señaló que esta vialidad de 2 mil 140 metros cuadrados, muestra el gran avance en el desarrollo de esta demarcación, ya que se trata de la décimo primera pavimentación realizada en La Pila durante la actual administración.

El Alcalde Enrique Galindo destacó que la Delegación atraviesa uno de sus mejores momentos y que el ritmo de crecimiento no se detendrá, ya que existen proyectos relevantes en puerta que continuarán mejorando la calidad de vida de sus habitantes.

El Presidente Municipal Enrique Galindo Ceballos subrayó que el clima de coordinación y trabajo comunitario que se ha impulsado en La Pila, bajo la conducción de la Delegada Alexandra Daniela Cid, ha permitido concretar obras de alto impacto social. Añadió que, además de la pavimentación de la Privada Miguel Hidalgo, se tiene previsto el arranque de nuevas obras viales y de infraestructura urbana en los próximos meses.

Respecto a la obra entregada, la obra en la nueva calle Privada Miguel Hidalgo incluyó la construcción con concreto hidráulico de alta calidad en una superficie superior a los 2 mil 140 metros cuadrados, así como 330 metros lineales de redes de agua potable y drenaje, la instalación de 70 tomas domiciliarias y 70 descargas, además de alumbrado público y banquetas con rampas para personas con discapacidad, consolidando una vialidad segura, funcional y digna para las y los habitantes de la zona.