Debido al interés en la ecología, Gobierno de la Capital sensibiliza a más de 200 personas en Casa Colorada

Del 13 de diciembre hasta los primeros días de enero, el CIEA recibió a visitantes casuales.

Debido a que cada vez la población se interesa más en el cuidado del medio ambiente, el Gobierno Municipal de San Luis Potosí, con el amplio programa que mantiene el Centro de Información y Educación Ambiental (CIEA), atendió a más de 200 personas que visitaron “Casa Colorada” durante la temporada invernal.

La coordinadora de dicha dependencia capitalina, María Guadalupe Urbina Acevedo, recordó que pese a las vacaciones, no se cerraron las instalaciones del CIEA, por lo que del 13 de diciembre hasta inicio de enero, los recorridos guiados continuaron y así seguirán durante todo este año.

Resaltó que además de conocer “Casa Colorada”, las y los visitantes casuales también estuvieron atentos en las charlas acerca de la Cultura del Agua y el impacto de la Mariposa Monarca, además de participar en el Taller de Huertos Urbanos.

La responsable del Centro de Información y Educación Ambiental reveló el compromiso asumido por las personas atendidas por personal especializado de la Dirección de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos de la Capital, quienes fueron sensibilizadas en temas ambientales y mencionaron que replicarán lo aprendido en sus hogares y centros laborales.

No obstante, Urbina Acevedo recordó que ya se integra la agenda 2025, por lo que reiteró la invitación no sólo a instituciones educativas, sino a empresas, organismos no empresariales, así como a Juntas de Participación Ciudadana que deseen sumarse a tareas ecológicas, contactarse a través del correo electrónico: ciea.casacolorada@gmail.com, o al celular: 4448-448346, para recorridos guiados en “Casa Colorada” o pláticas y conferencias en espacios externos donde se requieran.