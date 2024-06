Debido a las altas temperaturas, Gobierno de la Capital, a través de Protección Civil, se mantiene alerta

Ante situaciones de emergencia, la ciudadanía puede llamar al 911, o al teléfono: 4444203061.

Se solicita a la población a estar atenta a los síntomas por golpe de calor tanto en personas como en mascotas.

Ante el pronóstico de que seguirán las altas temperaturas en el Municipio, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Capitalino y su Dirección de Protección Civil Municipal se mantienen en alerta para atender a la población que así lo requiera o solicite.

Para ello, insistieron en que ante cualquier signo de alarma debido al calor que se mantendrá en San Luis Potosí, la ciudadanía puede llamar al número de emergencias: 4444203061.

De igual manera, Protección Civil insistió en una serie de recomendaciones, entre las que sobresalen: Evitar actividades físicas intensas durante las horas de más calor; no dejar a menores, adultos mayores, incluso hasta mascotas dentro de un vehículo; así como evitar el trabajo físico intenso y prolongado, sobre todo en el exterior.

También exhorta a las potosinas y potosinos a usar ropa ligera y de colores claros, tomar abundante agua de preferencia bebidas que no contengan azúcar añadida a lo largo del día, aunque no se tenga sed, además de evitar exposición al sol en lapsos prolongados y no estar en lugares cerrados y sin ventilación.

Igualmente, recordó los síntomas asociados al golpe de calor: náuseas, piel seca, dolor de cabeza, mareos, además de la aceleración del pulso. Y si una persona ya sufre un golpe de calor, llevarla a un lugar fresco, aflojarle la ropa, además de hidratarla y solicitar intervención médica en caso de ser necesario.

Finalmente, Protección Civil Municipal reiteró el exhorto a las personas dueñas de mascotas a evitar paseos entre las 10 de la mañana y las 5 de la tarde, ya que el piso caliente lastima los cojinetes de las patas de los perros, además también de hidratarlos y de tenerlos en un lugar fresco.

