Debido a dos nuevas tormentas tropicales, Gobierno de la Capital refuerza la alerta por lluvias en SLP

Protección Civil Municipal de la SSPC anuncia precipitaciones fuertes para los próximos días en la ciudad.

Se redoblan las acciones preventivas y de reacción con otras dependencias capitalinas.

Ante la entrada de dos nuevas tormentas tropicales, una por el Pacífico -Flossie-, y otra por el Atlántico -Barry-, se esperan lluvias martes y miércoles en el Municipio, de ahí que el Gobierno de la Capital, a través de la Dirección de Protección Civil que depende de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), redoblará sus operativos preventivos y de atención a emergencias.

De acuerdo con el Sistema Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua (Conagua=, para el territorio potosino se esperan lluvias muy fuertes con puntuales intensas de 75 a 150 milímetros, de ahí la necesidad de intensificar las acciones puestas en marcha por parte de las distintas áreas del Ayuntamiento de San Luis Potosí con el Plan Preventivo de Temporada de Lluvias, con el que ya se han beneficiado directamente habitantes de más de 37 colonias.

Por ello, la Dirección de Protección Civil Municipal resaltó que, como en días pasados, se esperan precipitaciones en San Luis, por ello, la recomendación de atender los llamados oficiales de la SSPC, en especial de la Policía Vial, además de los cierres de vialidades y de no ingresar a vías en caso de estar cerradas como el Río Santiago y el bulevar Españita, debido a que son cauces naturales de agua.

A la par, insistió en las siguientes recomendaciones para proteger a la población: revisar con anticipación el pronóstico del tiempo para salir de sus hogares o trabajos tomando las previsiones necesarias, además de prepararse con ropa acorde con la temporada de lluvia y usar paraguas; resguardarse en sitios seguros cuando está la lluvia o en caso de haber tormentas eléctricas.

Protección Civil de la Capital también recordó manejar con mucha precaución y respetar los señalamientos de tránsito, evitar vados, cruces de corrientes o vialidades con encharcamientos o inundadas y de ser necesario, no salir durante lluvias fuertes o torrenciales. No obstante, reiteró el exhorto a las potosinas y potosinos a no tirar basura en alcantarillas o en la vía pública para evitar encharcamientos e inundaciones; otra sugerencia es no verter aceite a las coladeras o desde sus hogares para evitar su acumulación y taponamientos.