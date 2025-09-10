Cumple Gobierno de la Capital al inaugurar renovadas vialidades en la zona norte de SLP

«Con proyectos como estos, ponemos al día la ciudad y atendemos rezagos historicos», reafirma Alcalde, Enrique Galindo

Esta es la 1ª entrega de más de 30 obras iniciadas como parte de Vialidades Potosinas 2.0

En la entrega de la calle Nueva del Potosí y la Privada Segunda de Prolongación Moctezuma, el Presidente Municipal, Enrique Galindo Ceballos insistió que además de ser una administración de palabra, cumple con obras integrales y con la garantía, «para poner al día la ciudad con proyectos directamente en las colonias» .

En el marco de Capital al 100 en su edición 341 y el programa «Vialidades Potosinas 2.0» , Galindo Ceballos resaltó que hoy las gestiones de quienes representan de la ciudadanía sí se materializan, de ahí que hay más de 30 obras en proceso y estas incluyen la primera entrega a favor de las potosinas y potosinos.

El Alcalde Capitalino resaltó el respaldo de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, la que además de realizar las obras, apoya al DIF Municipal para acciones sociales, por todo ello, confimó que «actualmente hay razones para amar a San Luis» .

Al tomar la voz por las personas beneficiarias, Juana Elizabeth Pérez resaltó no sólo estas, sino otras obras llevadas a cabo en este sector de la ciudad, en calles que desde hacía muchos años hacia años estaban muy deterioradas «y hoy totalmente rehabilitadas elevan la calidad de vida de quienes viven en esta calle y privada» .

El director de Obras Públicas, Eustorgio Chávez precisó que la calle Nueva del Potosí tiene una extensión de mil 200 metros cuadrados, a la que se suma Privada 2a de Prolongación Moctezuma que implicó 600 metros cuadrados, además en ambas se hicieron trabajos complementarios a fin de entregar obras integrales y totalmente regeneradas con calidad, con lo que se atienden rezagos históricos. Y por su parte, cuadrillas de Servicios Municipales realizarán el mantenimiento de varios andadores y también de jardínes y la cancha que se ubican en esta zona, además de acciones de reforestación.