Cultura Municipal fortalece una cultura incluyente y accesible en 2025, beneficiando a más de 145 mil familias en San Luis Capital

Como resultado del impulso decidido del Gobierno Municipal de San Luis Potosí, la Dirección de Cultura Municipal cerró el año 2025 con resultados sobresalientes en materia de inclusión, acceso y participación cultural, al beneficiar a más de 145 mil familias y a más de 3 mil personas con discapacidad, quienes disfrutaron de una oferta cultural accesible, diversa e incluyente en distintos puntos de la ciudad.

Gracias a la visión del Alcalde Enrique Galindo Ceballos, la cultura se consolidó como una política pública transversal, orientada a garantizar el derecho de todas y todos al arte y la cultura, con acciones permanentes que acercaron actividades artísticas a colonias, barrios, espacios públicos y recintos culturales.

Uno de los pilares de esta estrategia fue el programa permanente “Día a Día en la Cultura”, a través del cual se fortaleció una agenda continua de actividades que fomentan la convivencia comunitaria, el disfrute del espacio público y la formación de públicos.

Dentro de este programa, durante 2025 se realizaron 21 Miércoles Literarios, que reunieron a más de 2 mil 500 asistentes, promoviendo la lectura, el diálogo y el encuentro entre escritoras, escritores y la ciudadanía.

Asimismo, se llevaron a cabo 45 ediciones de los Viernes de Danzón, que congregaron a 36 mil personas, consolidándose como uno de los programas más emblemáticos para la activación cultural y social, así como para el fortalecimiento de las tradiciones musicales y de baile en la Capital.

De igual forma, se realizaron más de 100 Jardines del Arte, con una asistencia superior a 200 mil personas, brindando espacios de exhibición, comercialización y encuentro para creadoras y creadores locales, al tiempo que se fortaleció la economía cultural y el acceso al arte en espacios abiertos.

En el ámbito de las artes visuales, la Dirección de Cultura organizó 32 exposiciones en galerías municipales, las cuales fueron visitadas por más de 550 mil espectadores, posicionando estos recintos como puntos clave para la difusión del talento local, nacional e internacional.

El Director de Cultura Municipal, Martín Juárez Córdova, destacó que estos resultados reflejan el compromiso del Gobierno de la Capital con una cultura cercana a la gente. “En San Luis Capital trabajamos para que la cultura sea un derecho accesible, incluyente y cotidiano. Alcanzar a más de 145 mil familias y a miles de personas con discapacidad es resultado del trabajo constante, del respaldo del Alcalde Enrique Galindo Ceballos y de una política cultural que pone a las personas en el centro”, afirmó.

Juárez Córdova subrayó que la continuidad de los programas permanentes ha permitido generar nuevos públicos y fortalecer el tejido social. “La cultura transforma espacios, genera comunidad y es una de las principales Razones para Amar a San Luis”, agregó.

El Gobierno Municipal de San Luis Potosí reiteró su compromiso de seguir impulsando acciones culturales incluyentes, accesibles y de calidad, que contribuyan al bienestar social, la cohesión comunitaria y el desarrollo integral de la Capital, consolidando a San Luis Potosí como una ciudad viva, participativa y orgullosa de su diversidad cultural.