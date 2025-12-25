Cultura Municipal cierra 2025 con amplio impacto y más de 500 actividades culturales

Durante el año 2025, la Dirección de Cultura Municipal del Gobierno de la Capital fortaleció de manera significativa la vida cultural de la ciudad, al desarrollar más de 500 actividades culturales en espacios públicos, colonias, barrios y recintos emblemáticos, logrando un impacto superior a las 700 mil personas, entre habitantes y visitantes.

Gracias al impulso permanente a la cultura del alcalde Enrique Galindo Ceballos, la administración municipal consolidó a la cultura como un eje estratégico para el desarrollo social, la cohesión comunitaria y la proyección de San Luis Potosí a nivel nacional e internacional.

Durante este periodo, se otorgaron 450 apoyos directos a colonias, barrios, promotores culturales y festividades comunitarias, lo que permitió fortalecer la identidad local, preservar tradiciones y acercar el arte y la cultura a todos los sectores de la población, con una visión incluyente y descentralizada.

Estas acciones impulsaron la participación ciudadana, el trabajo colaborativo con artistas y creadores locales, así como la generación de nuevos públicos, posicionando a San Luis Potosí como un referente nacional e internacional en gestión cultural.

El director de Cultura Municipal, Martín Juárez Córdova, destacó que los resultados alcanzados son reflejo de una política cultural cercana a la gente. “La cultura transforma comunidades y genera sentido de pertenencia. Estos logros son resultado del trabajo conjunto con promotores, artistas y ciudadanía, así como del respaldo decidido del alcalde Enrique Galindo Ceballos”, afirmó.

El Gobierno Municipal de San Luis Potosí refrendó su compromiso de seguir fortaleciendo el acceso al arte y la cultura como una de las Razones para Amar a San Luis, consolidando una Capital viva, creativa y orgullosa de su identidad cultural.