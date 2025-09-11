Cuentas comerciales con adeudos pueden sumarse al programa “Acaba tu deuda de una vez”

⁠ Continúan los incentivos fiscales de hasta el 50 por ciento en pagos atrasados del servicio de agua.

SLP.– Interapas hace un llamado a propietarios de negocios y locatarios a aprovechar el programa “Acaba tu deuda de una vez”, que ofrece descuentos de entre el 30 y el 50 por ciento en adeudos de agua. Esta es una oportunidad para que las cuentas comerciales con pagos pendientes se pongan al corriente.

El organismo recordó que los usuarios con contrato de tipo comercial pueden consultar fácilmente el beneficio que les corresponde ingresando a sindeuda.interapas.mx, donde solo se requiere el número de contrato y el código verificador que aparece en el recibo. El pago puede realizarse a través de la aplicación InterAPPas Móvil o en cualquiera de las cajas recaudadoras.

Los incentivos se aplican de manera proporcional según el monto del adeudo: desde un 50 por ciento para cuentas con saldos vencidos de hasta 50 mil pesos, pasando por un 45 y 40 por ciento para rangos intermedios, hasta llegar a un 30 por ciento de descuento en adeudos mayores a 300 mil pesos.

El organismo invitó a usuarios a no esperar al final del año y aprovechar ahora estos estímulos fiscales que contribuyen a fortalecer las acciones de mantenimiento y mejora de la infraestructura hidráulica y sanitaria.

Para más información, Interapas pone a disposición la línea de atención Acuatel (444 123 6400) y sus redes sociales oficiales.