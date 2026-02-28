Cuarto día sin suministro de “El Realito” en la segunda interrupción del año

Se mantienen activos los pozos de reserva y distribución con pipas.

SLP.- Este viernes se cumplen cuatro días consecutivos sin que llegue agua proveniente del sistema “El Realito”. Ante esta situación, INTERAPAS continúa con su protocolo de atención en las zonas afectadas.

Con esta nueva interrupción, el sistema “El Realito” acumula 93 suspensiones totales desde su puesta en operación. En lo que va de 2026, suma ya nueve días sin suministro provenientes de esta fuente.

Personal operativo del organismo mantiene en funcionamiento los pozos de reserva Hostal, Himno Nacional y UAM, además de los recorridos de distribución de agua mediante pipas en colonias que dependen de esta fuente.

INTERAPAS permanece atento a cualquier actualización sobre el estatus del sistema y pone a disposición de los usuarios sus canales oficiales de información, así como la línea ACUATEL 444 123 6400 para reportes.

