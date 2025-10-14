Crece interés de planteles y estudiantes por acciones ambientales del Gobierno Capitalino

Integrantes del Club de Ecología y Ciencias del CETis 125 realizan recorrido guiado en “Casa Colorada”.

Jóvenes participan en actividades para conocer más acerca del medio ambiente y su conservación.

Debido al creciente interés en actividades a favor del medio ambiente, el Gobierno Municipal de San Luis Potosí mediante el Centro de Información y Educación Ambiental (CIEA), sigue con sus visitas guiadas, las que son aprovechadas por planteles y estudiantes para aprender y promover acciones a favor de la ecología.

Recientemente, se recibieron a alumnas y alumnos del Centro de Estudios Tecnológico-Industrial y de Servicios, CETis 125, en “Casa Colorada”, quienes son integrantes del Club de Ecología y Ciencias, a la par de que realizan su servicio social. Durante su visita conocieron más sobre el programa institucional municipal que se mantiene para el cuidado del medio ambiente y la gestión responsable de los residuos.

Las y los jóvenes se interesaron, pero sobre todo, participaron en diversas labores ecológicas en las instalaciones del CIEA que se ubica en Camino a la Presa San José sin número, y cuyas tareas las lleva a cabo de lunes a viernes de 8 de la mañana a 3 de la tarde.

La Dirección de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos recordó que especialistas del citado Centro igualmente imparten pláticas educativas, talleres ambientales, además de visitas a escuelas, pero también a empresas y asociaciones que así lo soliciten, además de los recorridos guiados en “Casa Colorada”.

Finalmente, se recordó que para conocer el amplio programa del CIEA se puede llamar al teléfono o contactar vía WhatsApp en el 7202-646816, o bien, vía el siguiente sitio oficial: https://www.facebook.com/GestionEcologicaSLP